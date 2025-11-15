撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款

全家便利商店推出羽絨外套特價活動，單件最低下殺至298元，引發民眾搶購潮。。（示意圖／報系資料照）

隨著強烈冷空氣即將南下，全台氣溫預計自11月17日開始大幅下降，不少民眾已開始添購保暖衣物。近日，全家便利商店推出一款羽絨外套出清特價，原價新台幣3200元的商品，現在僅需298元即可入手，引發消費者瘋搶。內行網友透露，這款外套實為2017年與日本知名服裝設計師倉石一樹聯名推出的限定款，消息曝光後迅速在社群平台掀起熱議。

這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件僅售218元，當場立刻購入。

相關貼文引發大批網友迴響，留言中不乏羨慕與驚訝之聲，包括「這價錢太誇張了」、「這種價格買來弄髒都不心疼」、「今天早上也搶到一件背心」、「看起來蠻有質感的可以買」。不過也有不少網友表示「撲空」而感到惋惜，稱「找了幾家門市都沒看到」、「應該是個別門市限定」、「我家附近全家貨架都空了」。

熟悉業內資訊的網友指出，這款羽絨外套原為全家2017年冬季推出的聯名商品，當時品牌邀請日本服裝設計師倉石一樹操刀設計，並由歌手蕭敬騰擔任代言人。該系列主打90％高含絨量、立體剪裁版型與黑白兩色選擇，不僅保暖性強，整體穿搭也具有時尚感。

此次大幅降價出清，讓不少人直呼「不到300元根本是撿到寶」，由於商品為過往聯名款，數量有限且並非所有門市皆有販售，有意購買的消費者恐需多方比對與實地走訪門市查找。

特價出清的羽絨外套為全家2017年與日本設計師倉石一樹聯名款，設計簡約、保暖機能強。（圖／翻攝自臉書，全家FamilyMart）

