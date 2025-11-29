「撿到就是我的」老婦霸占現金！女孩下跪哭求歸還畫面曝光

國際中心／張予柔報導



中國近日流傳一段令人心酸的畫面，一名女孩放學回家途中，不慎遺失生活費，遭附近婦人撿起後堅稱「我撿起來的，所以是我的」，不願將其歸還。女孩當場跪地哀求的畫面曝光後，引發大批網友痛批「壞人變老了要小心」，事件在網路上掀起熱烈討論。





中國老婦稱「撿到就是我的」霸占現金！女孩「下跪哭求歸還」畫面曝光

一名女孩不慎將200元人民幣掉落在地上，遭一旁附近撿走。（圖／翻攝自 Threads ＠ziyoufujian）

事件發生在中國街頭，這名國中女孩在放學和朋友走路回家的途中，不慎將自己的作業和200元人民幣（約台幣4000元）掉落在地。沒想到附近的一位老婦人迅速將錢撿起來，當女孩上前向她解釋「這是我的生活費」並希望對方能還給她。然而老婦人態度強硬，沒有絲毫猶豫的拒絕「我撿起來的，所以是我的」完全不顧女孩的焦急。女孩越說越慌，最後甚至在眾人面前跪倒在地，苦苦哀求。

廣告 廣告





中國老婦稱「撿到就是我的」霸占現金！女孩「下跪哭求歸還」畫面曝光

婦人拒絕歸還，並堅稱「我撿起來的，所以是我的」。（圖／翻攝自 Threads ＠ziyoufujian）

周遭的路人和女孩的朋友見狀都試圖勸說，但婦人依舊不聽別人的話。女孩情緒崩潰哭訴，那是她唯一的生活費，她是「留守兒童」，父母在外工作，只能靠祖父母接濟，所以這200元是祖父母給她的珍貴禮物，可以支付她幾天的生活費。最後在周圍成年人的聯合施壓與勸說下，老婦人才終於不情願地把錢丟回給女孩。這段畫面在網路上曝光後，引起強烈反彈，不少人直指老婦人的行為「道德淪喪」、「毫無廉恥的大人」、「這些骯髒的老人疫情時就應該病死」，更有人感嘆：「真正可怕的不是貧窮，而是人在利益前丟了良心」。





原文出處：中國老婦稱「撿到就是我的」霸占現金！女孩「下跪哭求歸還」畫面曝光

更多民視新聞報導

地球「三大危險區」再震！郭鎧紋見1怪象示警：恐現7級強震

金曲男星又爆失聯！他急喊「看到他馬上報警」：我被封鎖

國道驚見男子「摔出車外」！後車S型急閃30秒片流出…

