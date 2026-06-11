撿到手機抬頭嚇瘋！失主竟掛半山腰樹上 受困3小時驚險獲救

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男子攀登深圳鳳凰山亞婆髻拍照時失足墜崖，幸運被榕樹接住保住性命。（圖／新京報）

手機掉了本來就夠倒楣，沒想到竟因此撿回一命。大陸廣東深圳一名男子日前前往野山拍照打卡，站上觀景巨石取景時不慎失足墜崖，整個人卡在半山腰一棵榕樹上動彈不得。就在他受困將近3小時之際，一名路過遊客意外撿到他掉落的手機，抬頭尋找失主時，赫然發現樹上竟吊著一個人，嚇得立即報警，這才讓男子成功脫困。

路過遊客撿到掉落手機後抬頭尋找失主，意外發現有人受困半山腰。（圖／翻攝自廣東消防）

綜合《人民日報》、《新京報》及大陸消防部門資訊，事故發生於6月4日深圳市寶安區鳳凰山亞婆髻。當地屬於尚未開發的野山，雖非正式景區，卻因擁有遼闊視野及觀景地點，吸引不少民眾前往探險、拍攝網美照。

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據了解，男子當天為了拍照打卡，特地爬上一塊大型觀景巨石，不料腳下一滑直接墜落山崖。幸運的是，下墜途中被一棵大型榕樹的樹杈攔住，才沒有跌入更深的山谷。然而男子受困在半山腰無法移動，只能苦苦等待救援。

更巧的是，他墜落時隨身手機掉到山崖下方步道。一名路過遊客發現手機後原本想尋找失主，沒想到抬頭查看四周時，竟看見樹上掛著一名男子。由於情況相當危急，遊客立刻報警求助。消防人員獲報後攜帶繩索等專業裝備徒步進山，在陡峭山壁架設繩索系統，由救援人員垂降至受困位置，順利將男子固定並救下，再以擔架運送下山。

消防部門表示，男子當時已受困近3小時，背部受到嚴重撕裂傷，後續縫合數十針，所幸沒有生命危險。事件曝光後引發熱議，不少網友直呼「手機掉下去反而變成救命神器」、「這大概是人生最值得掉的一支手機」。

消防單位也藉此提醒，切勿為了拍照或追求刺激，擅自進入未開放、未開發山區活動。登山前除應規劃路線、告知親友行程外，也要攜帶手機、照明設備、地圖、指南針、雨具及急救用品等裝備；若不慎迷路或受困，應第一時間報警求援，並留在原地等待救援，避免因自行移動而增加風險。

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