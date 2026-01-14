撿到手機粗心搞丟！路人反遭失主提告 「法院判賠1.3萬」關鍵出爐

（示意圖／達志／美聯社）

大陸廣西自治區南寧市一起「撿到手機反而挨告」的案件近日引發關注。一名陸姓男子外出時遺失手機，經調閱監視器發現手機被覃姓路人撿走。陸男隨後上門討回手機，卻被對方告知因其飲酒後疏忽，手機已再次遺失。陸男認為覃姓路人未盡妥善保管義務，要求依手機原價賠償，雙方因此發生爭議。

《廣西法治日報》報導，由於協商未果，陸男以覃某故意不歸還遺失物為由，向法院提起訴訟。案件審理期間，被告未理會法院傳票，既未到庭應訴，也未提出書面答辯。廣西都安瑤族自治縣人民法院經審理後作出一審判決，認定覃某需賠償陸男手機價款人民幣2999元（約新台幣1.3萬元）。覃某未提出上訴，判決已正式生效。

廣告 廣告

法院指出，依照法律規定，撿到他人遺失物品後，拾得人負有妥善保管並及時返還失主，或交由警方處理的法定義務。本案中，覃某撿到手機後，僅隨意放置於電動車前方的置物箱內，既未主動聯絡失主，也未報警處理，最終導致手機遺失，顯屬重大過失，應依法承擔賠償責任。至於其主張「非故意行為」及「飲酒影響判斷」，法院認為並不足以免除法律責任。

判決結果在網路上引發熱烈討論，有網友擔憂此類判例可能讓民眾不敢撿拾他人遺失物，影響「拾金不昧」的風氣。不過，也有法律人士指出，本案重點並非「不能撿」，而是提醒拾得人應以正確方式處理遺失物，立即報警或妥善保管，才是真正的善意行為。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

如果重來我不會全花光！她繼承百萬圓夢環遊世界 返國後生活壓力倍增

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌