撿到手機討不到「酬謝金」3千元 拾得人揚言告失主

新竹市 / 綜合報導

拾金不昧是美德，不過近日在新竹有民眾撿到他人遺失的手機，歸還時卻主張要索取10%，約3000元的酬謝金，遭到拒絕，讓他氣得發文抱怨還揚言要提告，事件在網路上引發熱議，掀起正反兩方討論。律師解釋，拾得人確實可以向失主請求報酬，但金額不可以超過財產價值的十分之一，若失主不願給付，拾得人可依法提起民事訴訟，請求給付。

看到有手機躺在地上，不少人第一直覺就是撿起來，送去警察局，這原本是美事一樁，但現在卻因為討酬謝金問題變了調，華視記者賴羽蓉說：「在路邊撿到手機要求報酬，到底是爭取權益還是獅子大開口，民眾各有看法。」

廣告 廣告

民眾說：「當下會愣住然後不太舒服，但是這個東西對我很重要的話，我還是會給他。」民眾說：「我覺得有點不合理啦，因為雖然是我幫你撿到，但就是這也不是你應該要求對方要給你回報的東西。」民眾說：「如果可以的話我應該是會包個紅包。」

事情發生在新竹，元旦當天下午2點多，民眾在路上撿到一支手機，和失主相約面交，他向對方索取百分之十，約3000元的酬謝金遭對方拒絕，讓他氣得上網發文抱怨，主張自己的權利，更揚言要提告。

律師李家豪說：「拾得人可以向失主請求報酬，但不可以超過財產價值的十分之一，如果今天失主不願意給付的話，拾得人是可以向失主提起請求給付報酬的訴訟。」新竹市警察局埔頂所所長李宏霖說：「拾得人是否主張相關費用屬民事法律關係，應由雙方自行協調。」

案子進入司法，酬謝金的金額，就看法官怎麼裁定，不過根據民法規定，在某些特殊情況下，例如失主是低收入戶或特殊處境，拾獲者不得請求報酬，若真的想索取費用，也必須依法進行招領程序後才能請求，雖然法律確實規定撿到東西可以討酬謝金，但把熱心助人變成一門生意，到底是爭取權益還是太過計較，每個人心中都有不同答案。

原始連結







更多華視新聞報導

黃金變垃圾？竹北清潔隊拾「金」不昧 公所急尋失主

神奇！埃及撿到台大學生證發Threads 半小時釣出失主

網紅丟錢欲領回 警要求背鈔票流水號惹議

