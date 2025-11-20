撿到提款卡6小時爽提18萬元 貪財男子下場曝光

毛姓男子撿到郵局提款卡，卡套內還夾著寫有密碼的紙條，他狂提領18萬400元後才被警方查獲。此為郵局提款卡示意照。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣毛姓男子行經郵局門口，發現地上有張提款卡，卡套內還放寫有密碼的紙條，他依密碼順利領出4萬元，隨即瘋狂到5家超商各領2萬元，過凌晨0點再到郵局提領4萬元，6小時內爽提18萬元，南投地院法官以非法由自動付款設備取財罪名判刑8月，因他開始分期償還失主損失，宣告緩刑3年。

判決書指出，毛姓男子3月30日傍晚6點多，行經南崗郵局門口，在地上撿到1張郵局提款卡，卡套內還夾著寫著號碼的紙條，他用該組號碼順利領到4萬元，財迷心竅下，騎著機車到南崗地區的不同超商或勞工消費合作社，各提領2萬元，共領了10萬元。

毛男提領14萬元還不滿足，過了午夜12點，再度騎車到南崗郵局，到提款機插卡再提領4萬元。4月3日晚間再跑到某家超商的提款機，領出帳戶內最後的400元。

提款卡主人胡姓男子後來要再領錢才發現提款卡丟掉，趕緊報遺失並報警，警方從郵局的提領時地，再調監視畫面，查出是毛男所為。

毛男看到各種提領被拍到的影像，坦承是他撿到提款卡後起貪念，在南投檢方起訴後，毛男與失主調解，以分期付款方式償還失主被盜領的款項。

南投地院法官近日將毛男分別以侵占遺失物罪、非法由自動付款設備取財罪等罪名，各判罰金1萬元、有期徒刑8個月，因他已開始分期還款，且衡量其家境不寬裕、失業現況，宣告緩刑3年。

