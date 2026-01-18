撿到槍？柯文哲大酸營養午餐免費「就是民粹」 再轟蔣萬安這政策：騙選票很有用

民眾黨創黨主席柯文哲今（18）日出席台北市黨部支持者見面會，對於近日各縣市宣布營養午餐免費，柯文哲說，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助。柯文哲也批評台北市長蔣萬安推出的「生生喝鮮奶」，給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。

柯文哲說，《21世紀資本論》提到，用錢賺錢比用勞力賺錢快，所以一定是有錢人越來越有錢，造成貧富懸殊，要應付這個局面，只有兩個辦法解決，一個是有錢人所得稅要比較高，另外一個是社會福利要偏向弱勢，若把這當成原則，營養午餐完全免費沒有排富，在這方面就是違反第二個方法，在科學上是不對的，除非是因為大家都不想生小孩、應付少子化，這樣才能讓人接受。

柯文哲提到，每個政策在推出的時候，要考慮的就是誰是受害者、誰是受益者，若說是全部免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，這個時候唯一的目的只是政策領導，但實務上看全台灣，營養午餐免費的通常品質都變差，因為若不要錢，大家就不會珍惜，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。

柯文哲說，他在市長任內的時候，台北市營養午餐中低收入戶免費，有錢的家庭繼續付錢，在這個補助的狀態下，台北市再補貼有機蔬菜。如果將來全部免費，營養午餐作為政策領導的功能就會損耗，結論是，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治。

柯文哲指出，如果要這樣做，應該要說是鼓勵大家生小孩，用這個理由雖然他也知道是騙選票，但他還能接受。羊毛出在羊身上，這只是把政府的稅收挪一部分過來，如果要做社會財富重新分配，營養午餐完全免費並沒有特別有意義。

柯文哲也說，有一件事情他是反對的，就是每天喝鮮奶，以前台北市議員闕枚莎跟他講過，他說他是醫生，沒有說服他。一旁的台北市議員林珍羽表示，台北市是一週喝一次，柯文哲對此說，那更沒有意義，給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。

