撿到槍？粉絲問「長太漂亮有什麼困擾嗎」 舒華親回這句網笑翻：超派

粉絲問「長太漂亮有什麼困擾嗎」舒華親回這句網笑翻。（翻攝IG@yeh.shaa_）

韓國女團「I-DLE」成員舒華（葉舒華）平常就在社群上相當活躍，昨（9日）她po出多張照片，仙氣爆表，狂吸超過40萬人按讚，而有網友好奇詢問「長得太漂亮有什麼困擾嗎？」，舒華僅以12字回應，讓網友笑喊「超派」。

舒華雪白肌膚被看光！ 網暴動：仙女

舒華9日更新IG貼文，上傳多張美照，只見她穿著一件丹寧平口洋裝，大方露出香肩及雪白肌膚，還有鉛筆腿，再搭配銀色項鍊及耳環，完美襯托出她的美貌。

丹寧平口洋裝讓舒華雪白肌膚一覽無遺。（翻攝IG@yeh.shaa_）

網友紛紛大讚「白到發光」「好美！！！」「長這麼漂亮還有天理嗎😻✨我也要！！！」「媽麻我看到仙女啊啊啊啊啊」「舒華不管在哪裡拍照都很好看！！」

廣告 廣告

舒華美照連發被讚仙女。（翻攝IG@yeh.shaa_）

另外，有網友不禁好奇詢問說「長得太漂亮有什麼困擾嗎？」，舒華也親自回應「一堆髒東西容易大驚小怪吧」超直白回應讓網友直呼「超派欸好喜翻」「哈哈哈，還得是我華姐」。

更多鏡週刊報導

鄧佳華出獄了！親揭獄中伙食「我會好好做人」 前女友發聲送暖

73歲張菲為了這件事罕露面！ 近照曝光「招牌落腮鬍＋墨鏡」

「老公要X死我？」4寶爸出軌小三瘋狂愛愛24次 行事曆「番號行程」成鐵證