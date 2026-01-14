撿到貼有密碼的提款卡 換乘工具他處領3次 下場曝光

男子撿到郵局提款卡，見背面貼有密碼，回家換開車到他處提領3次共5萬元，但很快就被查出。此為提款卡示意照。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣葉姓男子騎車行經郵局，發現地上有張貼有密碼的提款卡，回家開車到農會辦事處分3次提領5萬元，失主發現報警查出是葉男所為，葉男坦承ㄧ時起貪念，也與失主和解賠償，南投地院法官以「不正方法由自動付款設備取得他人之物」罪名，處拘役50日；另侵占遺失物罪，處罰金1萬元。

判決書指出，45歲葉姓男子，去年過完年的2月5日晚間8時許，行經竹山郵局前，眼尖看到地上有張郵局提款卡，他撿起來查看，發現提款卡背面貼有密碼，趕緊把提款卡放進口袋，騎車返家後決定趕快去盜領失主的存款。

廣告 廣告

葉男晚間9時多開車出門，後來開到竹山農會延平辦事處分3次各提領2萬、2萬、1萬元，合計接續共提領5萬元。隔日失主發現提款卡遺失，不只申請止付且趕緊報警，警方從監視影像及郵局的資料，查到是葉男拿撿到的提款卡去盜領。

葉男知道東窗事發，坦承見到貼有密碼的提款卡起貪念，他後來與失主和解並賠償。

南投地院法官審酌葉男見掉在地上的提款卡據為己有，還更換交通工具，透過不正方式提款達5萬元，非但侵害告訴人財產法益，嚴重破壞社會秩序，實非可取，但念及他已和解賠償，因此法官以「不正方法由自動付款設備取得他人之物」罪名，處拘役50日；並以侵占遺失物罪，處罰金1萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

1/13 大樂透頭獎1注獨得 台南誕生億萬富翁

高鐵台南站首件民眾落軌身亡 班車延誤

