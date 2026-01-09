撿到錢包卻只歸還卡片？元元奔警局領回「見慘況」 火大爆粗口了

娛樂中心／蔡佩伶報導

元元錢包丟失四天。（圖／翻攝自IG）

女星元元（吳婕安）日前丟失錢包，沒想到將所有信用卡、證件全都重辦之後，竟驚喜接到警局來電表示錢包找到了，讓她瞬間哭笑不得，不過晚間她直奔警局領回時，1狀況讓她超傻眼。

元元今（9日）PO出人在健保署外面的照片，透露因為錢包遺失四天，因此便將所有卡片重新申辦完畢，就連錢包都買新的，但後續員警通知有人撿到錢包送往派出所，這段失而復得的經歷讓元元直呼：「會不會太扯了」。

元元收到警局通知錢包找到了。（圖／翻攝自IG）

不過，晚間前往警局領回遺失物的元元卻感到生氣，她表示撿到錢包的人，「把我錢包跟錢拿走了」，剩餘的銀行卡、證件、會員卡等物都被丟在某棟建築物的信箱裡，讓元元火大表示，「真想給他三個字***」，還附上三個生氣的表情符號表達心情。

元元到警局才發現撿到錢包的人，把錢跟錢包都一併拿走。（圖／翻攝自IG）

