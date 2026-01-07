撿到iPhone向失主索取3千元遭拒喊告 律師揭1規定：小心上法院還罰錢

新竹一名男子撿到iPhone，歸還時向失主索取3000元報酬遭拒絕，到派出所協調未果，憤而PO網公審還放話要提告。（示意圖，與內文無關／資料照）

近日新竹一名男網友撿到一隻iPhone 17 Pro，向失主索取3000元報酬遭拒，氣得PO文公審並放話不排除提告，卻遭一面倒砲轟。對此律師蘇家宏也對此事件做出評論，更直言若沒拿到報酬卻做出1事，不只吃罰金，還會上法院。

當天下午失主騎車外出到一半驚覺遺失手機，調頭尋找未果，委託路人協助撥打電話後才接通，便與拾獲者約定見面交還手機，但拾獲者當場開口要求3000元報酬，失主認為價格太高無法接受，協調破裂前往派出所交由警方協助，依程序受理遺失物相關事宜，警方將手機交還給失主。拾獲者得知後相當不滿，PO文公審批評失主態度不佳，也質疑警方直接歸還手機違法，更放話要提告失主，留言一面倒砲轟原PO。

對此律師蘇家宏在臉書發文，依法有據，拾獲者的確可以向失主索取10%報酬，如果失主不願支付，拾獲者可依法進入法律程序爭取自身權利，但金額就由法院來裁判；他補充，拾獲者要求10%報酬，自己也需盡到法律義務，依法通知失主或依法進行招領程序，或向警察單位等報告或交存拾得物，但若失主是低收入戶，不得索取報酬。

蘇嘉宏說，iPhone 17 Pro二手行情約為35K，也就是說拾獲者最高可索取3500元報酬，但若走到調解或法院小額訴訟程序，會花費不少時間成本，當事人可能要自行評估是否符合自身效益。他也強調「手機一定要歸還失主」不還的話屬於刑事上侵占遺失物罪名，若被法院判刑會被處以15000元以下罰金，完全得不償失。

蘇嘉宏表示，警方拿到遺失物後，必須依照「警察機關辦理拾得遺失物作業規定」歸還手機，因為遺失物報酬問題是失主與拾獲者的法律問題，和警方無關，因此不存在拾獲者質疑的違法情形；他補充，拾獲者也可「暫時不還」，因為依法拾獲者通知失主，在失主還沒有來領之前要妥善保管遺失物，失主來領的同時，拾得人可以向失主要求之前所耗費的招領、保管或10％報酬，如果失主不付，拾得人可以行使『留置權』。

最後蘇嘉宏說，如果自己是拾獲者，他不會向對方索取報酬，拾金不昧對他而言是從小根深蒂固的觀念，以後也會這樣教育孩子；但若是對方主動給，自己也不會拒絕，會把這筆錢拿去做公益，捐給有需要的單位。「有些事法律會給答案，但我們怎麼選擇，將決定這個世界是否變得更美善」。

