撿到iPhone討3千元報酬遭拒！他怒喊告 律師曝1規定：恐賠錢還吃官司

社會中心／張尚辰報導

一名網友撿到遺失的iPhone 17 Pro，主動聯絡失主後，向對方索取3000元的報酬，卻遭拒絕，讓他相當不滿。（示意圖／記者李宜樺攝影）

近日，一名網友在網路上表示，他撿到一支遺失的iPhone 17 Pro，主動聯絡失主後，向對方索取手機價值10%、約3000元的報酬，卻遭拒絕。網友隨後將手機送交警察局，警方依法將手機返還失主，讓他感到不滿，並質疑警方作法是否合法，甚至表示願意提告。對此，律師蘇家宏提醒，如果因未拿到報酬而拒絕歸還遺失物，不僅可能被罰，還可能涉及法律責任。

蘇家宏在臉書粉專發文表示，依《民法》第805條第2項規定，拾得遺失物者得向失主請求不超過遺失物價值10%的報酬。因此，網友索取報酬本身並非違法，但若雙方對金額有爭議，可透過調解或訴訟解決。

他進一步提醒，拾得人要主張報酬請求權，必須履行法律義務，包括通知失主或依法向警察機關報告並交付遺失物，不得隱匿或拒交，若失主為低收入戶等特定身分，拾得人亦不得要求報酬。

以此次案例而言，iPhone 17 Pro二手行情約為3萬5千元，10%上限約3500元，網友索取3000元並未超過法定比例。不過，蘇家宏指出，無論是調解或提起小額訴訟，都需付出時間與成本，「進入法律程序爭取會符合自己的時間效益嗎？」

對於警方直接將手機返還失主，蘇家宏說明，警察依《警察機關辦理拾得遺失物作業規定》依法行政，拾得人與失主間的報酬爭議屬民事法律問題，與警方無關。此外，法律保障拾得人擁有「留置權」，在失主未支付合理報酬前可暫時保管遺失物，但留置不得濫用，否則仍可能承擔法律責任。

蘇家宏強調，法律賦予拾得人「可請求報酬」的權利，但是否主張仍屬個人選擇，並無絕對對錯。他個人認為，拾金不昧應視為品德實踐，但若失主自願給予報酬，也可收下，甚至考慮捐作公益，延續善意價值。

