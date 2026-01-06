撿到iPhone「要討10%報酬」 失主拒付他喊告 律師說話了





日前有一名網友撿到一支IPhone 17 Pro，他想和失主要3000元（約手機價值的10%）報酬，但失主不願給他，他將手機交給警察局，警察卻直接將手機歸還給失主，因此他生氣的上網詢問，索取3000難道不可取嗎？警察這樣做有沒有違法？甚至願意花錢告對方，雖然貼文留言一票網友不支持，但恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師表示，原PO確實有向失主索取不超過遺失物價格的10%的權利。

蘇家宏說明，根據民法805條第2項，在民法上撿到遺失物確實「可以」向失主索取「最多」不超過遺失物價值10%酬金，若失主不願意支付，那麼撿到東西的人也可以依法進入到法律程序爭取自己的權利；但如果對於報酬金額雙方沒有共識，就需要法院來裁判了。

蘇家宏提到，拾得人必須要依法通知失主，或依法進行招領程序，失主來領的時候不能裝作沒有撿到，或向警察單位等報告或交存拾得物等等，才可以要求10％報酬。此外，失主如果是低收入戶等，拾得人也不能跟他要報酬。

依照這個案例，iPhone 17 Pro現在二手的行情價約為3.5萬元左右，也就是說索取報酬最多不能超過3500元。蘇家宏坦言，然而不論是調解或者是法院的小額訴訟程序，都會讓人花費不少時間成本去進行法律攻防，當事人可能要自己評估一下，進入法律程序爭取會符合自己的時間效益嗎？

「可能有人會想說，撿到東西失主又不給報酬，還要花時間送去警察局這太不划算了，以後撿到遺失物乾脆直接占為己有好了。」蘇家宏強調，「千萬不能這樣做！」他說，因為如果擅自侵占別人遺失的物品，在法律上可能會負擔民事上侵權行為的責任，以及犯下刑事上侵占遺失物的罪，若被法院判刑會被處以一萬五千元以下的罰金，完全得不償失。遺失物只是失主暫時失去『事實上』的管理，法律上仍是失主的東西。

蘇家宏指出，警察拿到遺失物後依照「警察機關辦理拾得遺失物作業規定」依法行政，應該將遺失物交還給失主，至於失主與拾得人間，就拾得遺失物要不要給報酬的爭執，則是他們之間的法律問題，和警察交還手機給失主沒有關係。

不過，蘇家宏也提到，在法律上，拾得人依照法律有「留置權」，也就是拾得人依照法律程序通知失主，在失主還沒有來領之前要妥善保管遺失物，失主來領的同時，拾得人可以向失主要求之前所耗費的招領、保管或10％報酬，如果失主不付，拾得人可以行使「留置權」；如果拾得人依法定程序處理，似乎可以在失主還沒有支付10％報酬前，暫時不用還手機。但是10％報酬是請求的「上限」，並不是固定數額，如果雙方有爭議，還是要由法官來做判斷，因此，如果扣留手機被認定是「權利濫用」的情形下，拾得人恐怕會負上另外的法律責任。

蘇家宏表示，索取酬金沒有對錯，失主可能有所損失，拾得人也有所付出，不需要過度撻伐任一方，他覺得，這些想法其實都沒有錯，因為法律賦予拾得人「得」請求報酬，這10％報酬「請求權」，可以主張，也可以不主張。

