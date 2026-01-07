撿到iPhone 17向失主索取3千元遭拒 新竹男PO文公審還放話提告遭炎上
遺失貴重物品被人撿到，失而復得的心情一定是相當愉快，但若對方提出索取報酬的條件，失主是否能接受？近日就有一名新竹男網友撿到一隻iPhone 17 Pro，向失主索取3000元報酬遭拒，氣得他PO文公審，還放話不排除提告，遭一面倒砲轟。對此律師蘇家宏也對此事件做出評論。
據了解，當天下午失主騎車外出，音樂放到一半時突然中斷，才發現手機不見，他立刻調頭沿路尋找卻找不著，委託路人協助撥打電話後接通，便與拾獲者約定見面交還手機。但雙方碰面時，拾獲者要求索取10%，也就是3000元的報酬，失主認為價格太高無法接受，因此傍晚兩人前往派出所交由警方協助，依程序受理遺失物相關事宜，警方將手機交還給失主。
拾獲者得知後相當不滿意，PO文公審批評失主態度不佳，不願給錢還擺臭臉，質疑警方直接將手機歸還給失主是否有違法，還放話要提告失主「花錢告他我也甘願」，但網友看到後幾乎一面倒砲轟：「抱著這種心態不如不要撿」、「撿到東西不是用來談條件的」、「10%是美意，不是讓你拿來勒索人的」「索取1000元我覺得OK，但3000元根本獅子大開口」、「還搞到要告人，心術不正」、「我只知道你不適合做善事」、「笑死，到處PO文，到底是有多氣」、「為了3000元讓大家都認識你的臭名，值得嗎」、「我是覺得要告直接告啦，不用到處發文討拍，顯然你自己也很心虛」。
不過也有部分人挺原PO：「民法就是可以要求10分之一報酬啊」、「人家幫你撿回價值35000的手機，給人家3000不過分吧」、「上次我撿到手機，對方一句謝謝都沒有，所以我現在看到都一律不撿，以免麻煩」、「通常我自己會主動掏錢給對方表達感謝」。
