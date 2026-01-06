撿到iPhone 17 Pro討3000元合法嗎？律師說實話：看個人選擇

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

撿到他人遺失的手機，是否可以依法向失主索取報酬？一名網友近日分享，自己撿到一支他人遺失的iPhone 17 Pro，主動聯繫失主後，希望依法律向對方索取約3,000元、相當於手機價值10%的報酬，卻遭失主拒絕。該名網友隨後將手機送交警察局，未料警方直接將手機歸還失主，讓他相當不滿，質疑索取報酬是否不合法，甚至考慮提告，引發網友熱烈討論。

撿到他人遺失的手機，是否可以依法向失主索取報酬？（示意圖／Unsplash）

對此，律師蘇家宏 發文 指出，依《民法》第805條第2項規定，拾得人確實「可以向失主請求不超過遺失物價值10%的酬金」。然而，若雙方對金額沒有共識，須透過調解或法院裁判處理。此外，拾得人若欲主張報酬，也必須依法履行通知失主、報告警察或進行招領等程序，否則將難以主張相關權利，若失主為低收入戶，依法亦不得請求酬金。

廣告 廣告

蘇家宏進一步分析，以目前市價估算，iPhone 17 Pro二手行情約3萬5千元，依法可請求的報酬上限約為3,500元，雖與網友主張金額相近，但實務上，進入調解或小額訴訟程序，仍須付出時間與心力，是否值得，當事人應自行評估。

至於警方的處理方式是否違法？蘇家宏說明，警察機關依《警察機關辦理拾得遺失物作業規定》，本就應將遺失物返還給失主，拾得人與失主之間關於酬金的爭議，則是他們之間的法律問題，和警察交還手機給失主沒有關係。

蘇家宏也提醒，若拾得人因不滿未獲報酬而擅自占有遺失物，恐涉及民事侵權責任，甚至構成刑法上的侵占遺失物罪，最重可處1萬5千元以下罰金，風險遠高於可能取得的報酬。

對於網路上「該不該索取報酬」的爭論，蘇家宏認為，法律給予拾得人請求酬金的權利，但是否主張，仍是個人選擇。他也強調，「失主可能有所損失，拾得人也有所付出，不需要過度撻伐任一方。」

更多FTNN新聞網報導

仙塔律師涉詐開庭為何要找同業幫忙？ 林智群曝背後原因：醫生不會幫自己開刀

寒流來襲！中南部竟比北部溫度低？林得恩點出「4大關鍵」

大啖日本草莓要當心！食藥署揪出6批「日本鮮草莓」不合格 未來一個月逐批100%嚴格查驗

