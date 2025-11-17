撿回界外球 不漏接每個孩子

家庭經濟不佳、學習缺乏成就感的孩子，如何重獲信心? 新北市三多國小有一位老師，不忍心有些孩子受外界影響而走偏，他於是創立躲避球隊，藉著打球機會，在球場、生活中時時關心學生，20多年來，已經有上千名孩子被他用心”接住“，獲得鼓勵，重燃希望。

這球，一般人稱它”躲避“ 球；偏偏 在他心中，正好相反三多國小躲避球隊創始教練 江彥麟：「誤解 他(隊員)他只有選擇，接球或不接球，在決定的一瞬間，他就必須做好充足的準備，絕對不漏接每一顆球。」

但他自己，最想不漏接的，是每一個孩子。江彥麟，三多國小老師、躲避球隊創始教練，看顧學生，不只在球場「家訪的時候，有時候你看門牌，是找不到出入口，其實就是像例如說，像這樣直接從三樓(進出)，(我)像娃娃車一樣 載著他們這樣，一站一站放學生下去(回家)。」

歲月斑駁，山坡起伏的社區，乘載外來打拼的，辛苦家庭三多國小躲避球隊創始教練 江彥麟：「相對經濟比較弱勢的一些孩子，家長平常忙於工作，這些孩子(在外面)有時候會，很容易會學到一些，比較不好的習慣。」

三多國小躲避球隊創始教練 江彥麟：「(以前)放學後，操場上 人員有點複雜，擔心孩子，我想說既然要打球，那不如我陪你們打球。」

2001年，球隊成立，它很多元，品學兼優的、學習和心態上反覆的都有三多國小校長 洪佩瑀：「沒有淘汰 沒有篩選，只要孩子願意 他有心，我們就歡迎他們加入。」

但伴隨青春期的躁動和自我衝擊，江彥麟，如何”接球”?三多國小躲避球隊創始教練 江彥麟：「他(孩子)又不擅於表達，他有時候只是在等待，他就是在等待，也許是老師跟同伴的，一句鼓勵，我都時時提醒我自己，必須要關心到每一位孩子，在他徬徨無助的時候，我們主動去關心孩子，一點支持 他其實穩定地度過，這個階段 其實很多時候，他人生就會步上正軌。」

躲避球隊員 陳永恩：「(在家比較無聊) 對，(參加球隊)可以去比賽。」

躲避球隊員 江采霏：「攔截跳很高的時候，會覺得自己很厲害。」

躲避球隊員 潘昱叡：「學長會(返校)教我們打球，可以練我的體能，也可以讓自己變得有氣質。」

三多國小躲避球隊創始教練 江彥麟：「跟小孩子講說，這一球除了丟歪之外，其他都很棒，讓他比較容易成功，慢慢累積這些很多的，成功經驗之後，去成就一個很大的成功經驗。」

「2024年亞洲盃，獲得公開女子組冠軍，(以前)從來沒有贏過日本，一局都沒有，今年全國賽的時候，我們男童組獲得全國第一 。」

20多年，無數海內外獎項和被接住的孩子三多國小躲避球隊創始教練 江彥麟：「每一屆算40個人就好，25年 上千人。」

三多國小家長會長 黃嘉瑤：「我們家孩子，她在國二的時候，她曾寫了一篇(散文)，球隊的這些日子，他們怎麼樣去克服這個挫折，然後再迎向下一個挑戰，他們給孩子的一個正向鼓勵，一直在她的心中 。」

明亮 陰影交錯的世界，江彥麟帶領孩子從 躲避，到 接住挑戰，再一次拋出勇氣，和愛的傳遞

