我把自己折進文字裡，藏起聲音。

那些你遺落的句子，被我一一拾起。午後寫的半行詩，雨天的短訊息，對話框裡欲言又止的逗號。它們是透明的琥珀，封存著某年夏天突然的雨，和雨停後，我們不知如何安放的安靜。

時光在這裡變得柔軟。每個字都像一顆溫潤的石子，沉在記憶的河床。我不再打撈完整的月亮，只是讓流水經過它們，磨出淡淡光澤。曾經尖銳的，都漸漸圓了。

那些未說出口的再見，在段落轉彎處找到棲息。我在這裡澆水，看它們安靜發芽，長成一片不喧嘩的森林。當風吹過，葉隙漏下的光斑，都是我們輕輕呼吸的證明。

葉片搖晃著，像還在對話的我們。一個句點落在紙面，很輕，很輕。