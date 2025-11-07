撿屍前女友賠400萬免囚！他為「顧中風母」分24個月償還…每月吐12.5萬

記者陳弘逸／台北報導

台北男子撿屍前女友挨告，他認罪以400萬達成調解，已支付100萬元，剩餘300萬，需從2026年1月起，按月賠償12萬5000元。（示意圖／PIXABAY）

台北彭姓男子跟女友分手後，仍同居但不同房，去年見對方喝醉在房內休息，竟擅闖女方房間，強制性交得逞；事後挨告，彭男認罪以400萬達成調解，已支付100萬元，剩餘300萬，需從2026年1月起，按月賠償12萬5000元；更在法庭上自述，須扶養中風母親。法院考量彭男無前科，達成調解，判緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應接受2場法治教育課程，須依約履行調解條件，可上訴。

判決指出，彭男跟前女友小花（化名）分手後，同住台北同樓層不同房間，2024年5月11日凌晨3時，返家時，發現女方泥醉躺在床上休息，竟擅自闖入臥室，強制性交得逞。

事後，小花報警提告；偵審期間，彭男都坦承犯行，並在法庭上自述，大學畢業，從事廣告行銷媒體，月入5萬元，目前獨居薪水達8至9萬元，須扶養中風母親。

此外，彭男另以400萬根小花達成調解，已支付100萬元，剩餘300萬，需從2026年1月起，按月賠償12萬5000元，到女方帳戶，直到清償完畢。

法官考量，彭男認罪、無前科達成調解，堪認應能知所警惕而無再犯之虞；審理後，將他依犯乘機性交罪，處1年10個月有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應接受2場法治教育課程，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

