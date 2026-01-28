撿屍女店員「拖進包廂逞慾」她驚醒哭著求助店長！噁男冤喊：被仙人跳

記者陳弘逸／新竹報導

男顧客撿屍卡啦OK女店員，拖進包廂強制猥褻，女方驚醒，向店長求助，此案曝光。（示意圖／PIXABAY）

新竹林姓男子2年前，到卡拉OK消費，跟女店員小花（化名）同歡，過程中，趁女方酒醉，把人拖到包廂內強制猥褻；當下她驚醒逃離並告知店長，此案曝光。林男挨告，認為當天也喝醉了，是被「仙人跳」認為沒給小費被告，還收到要用3.6萬元和解的訊息，但法官勘驗相關證據，未採信說詞，依法判他1年4個月有期徒刑。

判決指出，林男2024年10月2日跟朋友到卡拉OK店消費，還跟女店員小花（化名）一同狂歡，凌晨時，女方不勝酒力，竟趁機把人拖到包廂內，強制猥褻得逞，直到她察覺遭侵犯，立刻起身離開包廂，並通知店長調閱監視器，報警提告此案曝光。

廣告 廣告

案發後，林男矢口否認乘機猥褻犯行，還辯稱：自己當時也醉了，忘記有無摸小花大腿、胸部；甚至反控，女方也沒有到很醉，如果醉了怎麼可能陳述那麼清楚，感覺被仙人跳，且過去都會去捧場給小費，當天錢沒有帶很多，沒給小費就被告，LINE還收到訊息稱用3.6萬元和解。

店長出庭作證，說小花當時在休息室哭，並將相關證據提出，證述內容，與小花控訴內容相符。且依據監視器影像，呈現女方意識不清、身體無力而癱軟倒在沙發的狀態，直到遭猥褻驚醒並掙扎起身、逃離上開包廂。

綜合相關證據，法官未採信林男辯詞，此外，他也被查出有多件公共危險罪前科，依法加重其刑；考量他，未達成和解，素行不佳，且容易酒後誤事，審理後，依犯乘機猥褻罪，處1年4個月有期徒刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

獨家／一家五口墜谷「14歲兒獨活」近況曝！逐漸走出傷痛…回家仍會孤單

獨家／南橫墜谷悲劇！一家五口2死缺3屍…公告「死亡」為憾事畫句點

匿名留言「模仿張文」到高鐵發動攻擊！觸治安敏感神經…26歲男落網遭押

哥哥跟同學去游泳…就再也沒回來！他「失蹤29年」妹妹聲請死亡宣告獲准

