撿屍親弟女友！狼兄認罪「掏錢求原諒」5年內都不能騷擾她…否則關2年

記者陳弘逸／新北報導

新北市連姓男子今年2月跟親弟弟及他女友小花（化名）一同喝酒；趁女方酒醉意識模糊，趁機性交得逞，事後連男挨告，認罪達成調解，小花願意提給予緩刑機會；法院審理後，將他依法判2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應提供120小時義務勞動，接受6小時法治教育課程，緩刑期間內禁止對小花騷擾，可上訴。

判決指出，連男今年2月1日午夜0時許，在住處跟弟弟及弟弟女友小花（化名）一同喝酒，竟當晚，趁小花酒醉意識模糊，趁機性交得逞，事後女方報警提告，此案曝光。

偵審期間，連男都坦承犯行，並賠償達成調解，小花也願意原諒他，並給予緩刑機會。

法官認為，連男因一時衝動犯案，有悔意，並獲得諒解，考量他無前科、認罪，審理後，依乘機性交罪，處2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應提供120小時義務勞動，接受6小時法治教育課程，緩刑期間內禁止對小花騷擾，可上訴。

