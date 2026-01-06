撿新款手機"索10%獎金遭拒"撻伐失主 網友傻眼:不如不要撿

社會中心／黃兆康 陳妍霖 胡崇恩 新竹報導

拾金不昧是美德，但新竹有民眾撿到一支iPhone17Pro，送到派出所，讓失主領回，但他主張要索取10%獎金，大約3000元，最後遭拒，讓他氣到PO文，撻伐失主，引來大批網友傻眼，直呼''不如不要撿''，不過律師說，依法可以索償。

智慧型手機，一支貴鬆鬆，要是不小心掉了，能撿得回來，就該謝天謝地！但有民眾尋獲手機，送到派出所，讓失主領回，他要求10%獎金，大約3000元，最後遭拒，讓他氣到PO文。

這名網友在網路上公開發文，說「元旦下午尋獲手機，跟失主求償10%獎金，這不是權益嗎？幫你撿起手機，幫你保管，卻好像我在凹你這10%，最後10%沒收到，警方把手機還給失主了，不管怎樣，一定會提告」。洋洋灑灑一大篇撻伐文，引發大批網友看傻眼，痛批''不如不要撿''。





有民眾說，「如果是我被要求10%的話，我可能當下會愣住，然後不太舒服但是這個東西對我很重要的話，我還是會給」；還有民眾說，「我覺得有點不合理啦，因為雖然是我幫你撿到，但就是，這也不是你應該要要求對方要給你回報的東西」。

拾金不昧是美德，但要求10%報酬不成，反而還要提告失主，引發網路熱議，不過律師卻說，依法的確可以索償的。

律師李家豪指出，「有關檢到遺失物的人能不能向失主請求報酬呢？按照民法805條第二項的規定是可以的，拾得人可以向失主請求報酬，但不可以超過財產價值的十分之一，如果今天失主不願意給付的話，拾得人是可以向失主提起請求給付報酬的訴訟」。

事實上，過去也有撿到手錶或手機、求償不成反而提告的案例，雖然依法可以求償，只是，強硬提告，也失去好心助人的美意。





