撿菸蒂、清垃圾 投縣大掃除

南投縣政府舉辦年終大掃除，副縣長王瑞德和環保局長李易書等人一起上街撿煙蒂。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣「馬力全開、潔淨南投」年終大掃除活動七日上午登場，南投市永豐里、嘉和里、營南社區、內新社區、大內興社區、芳美社區等志工隊在副縣長王瑞德帶領，依照分工路線清掃，南投市長張嘉哲、縣府環保局長李易書等也都到場，和志工們一起清掃環境及撿拾菸蒂。

王瑞德表示，全縣十三鄉鎮市同步啟動類似行動，感謝環保志工平日投入環境維護與垃圾回收宣導，大家一起清理環境，迎接新年，讓南投更好。

李易書指出，春節前大掃除是傳統習俗，提醒民眾及早進行居家大掃除，配合垃圾收運時程，切勿任意棄置。春節垃圾收運，多數鄉鎮初一至初四停收，初五起恢復，請鄉親做好垃圾減量、妥善存放，初五再外出倒垃圾。年終大掃除不只是清乾淨一條路、撿起一個菸蒂，更是把愛護環境習慣帶回日常，希望大家一起守護乾淨南投。

環保局表示，春節期間各鄉鎮市垃圾收運時程，已於臉書粉絲專頁公告，提醒民眾務必依公告時程安排丟垃圾，任意棄置不僅影響環境衛生與市容觀感，若遭檢舉亦將依法告發。而此次活動共計清出一般垃圾五百多公斤、資源回收七十公斤、菸蒂二公斤。