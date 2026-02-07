撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

〔記者吳俊鋒／台南報導〕每到農曆年前，知名品牌NET會贊助家扶中心提貨券，讓有需要的孩子可以添購新衣，台南1對小姊弟日前在永康店不慎遺失4千元的「NET家扶禮卷」，枯等許久，都沒有拾得人拿來歸還；調閱監視器，發現是被非家扶的1大2小撿走，且全部花光，警方獲報展開調查，涉嫌的3人已到案說明，將依侵佔罪送辦。

據了解，拾得4千元家扶禮券為1對小姊弟與阿嬤，疑似弟弟撿到，交予姐姐，最後拿給阿嬤，3人全部用掉。

阿嬤認為孫子將禮券拿來給她，自然地用掉，不知道事情會這麼嚴重。

事件發生在上月底，NET永康門市開放家扶兒於上午10時至11時到場選購衣物，1對小姊弟挑選完後，到櫃台結帳時，才發現4千元提貨券不見了，趕緊四處尋找。

由於都找不到，只能站在旁邊等待，希望拾得者能拿來歸還。

家長接到姊弟來電告知後，趕到現場與社工、店員了解狀況，因為孩子都已經花時間挑選，禮券不小心弄丟，就掏錢結帳。

家長也請店家調閱監視器，結果發現提貨券疑似遭非家扶孩子撿走，再輾轉給一起來的婦人，她有看了信封袋的封面，但未拿至NET櫃台，或者交由警方，直接花光。

家長2月4日已向警方報案提告侵占，復興派出所調閱監視器分析、比對，已鎖定3人，並通知到案說明。

此事也被網友PO至知名臉書社團《永康大小事》，禮券金額4千元，監視器已錄到，信封袋也有名字，「您這樣已觸法了，請趕快到復興派出所處理」。

網友痛批拾得家長做了最壞的身教；甚至說，看到家扶信封，擺明了就是具補助資格的人才會有，「這種錢也要黑」。

網友還抨擊，當父母的竟貪家扶孩子的福利，更大罵「沒有良心」、「怎麼下得了手」。

也有暖心的網友要資助遺失禮券的小姊弟，再到NET採買，畢竟「添購新衣是小朋友一整年最期待的事」。

