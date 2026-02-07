撿走弱勢姊弟4000元禮券「秒花光」！警調監視器揪出侵占嫌犯 NET也出手了

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

位於台南市永康區的NET門市於1月30日舉辦年度公益活動，特別提供家扶孩童每人2千元禮券選購新衣。不料一對弱勢姊弟在挑選服飾過程中，意外遺失價值4千元的禮券信封。家扶中心原以為信封上印有姓名，撿到的民眾應會歸還，沒想到調閱監視器後發現，該禮券竟被陌生民眾全數花光。

姊弟遺失禮卷後調閱監視器發現竟被陌生民眾全數花光。（圖／翻攝自臉書永康大小事）

北台南家扶中心表示，這對姊弟當天挑選較久，結帳時才發現籃子內的禮券憑空消失。事後監視器畫面顯示，一名非家扶體系的男童在店內撿到禮券信封後，隨即交給身旁的姊姊，姊姊再轉交給家長，3人竟在明知並非己物的情況下，直接於店內消費抵用完畢。家長得知後感嘆，自己已是弱勢，卻還遭人如此對待，心碎之餘已於4日報警處理。

警方獲報後已鎖定3名涉案對象，近期將通知到案說明。事件曝光後，許多熱心網友紛紛表示願意捐款資助姊弟買衣，NET總部得知後也展現企業社會責任，第一時間表態會主動承擔這筆費用，確保孩子的春節新衣不受影響。家扶中心也感謝社會大眾的善心，同時呼籲若拾獲者的家庭確實有困難，應透過正常管道尋求救助，而非將別人的禮券占為己有。



