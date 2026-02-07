撿走弱勢姊弟NET禮券 台南嬤孫「花光4000」到案喊：不曉得那麼嚴重

台南1對弱勢家庭的姊弟日前喜拿NET提供的4000元禮券赴永康店選購時，期間不慎丟失。（翻攝自永康大小事臉書）

歲末年歡即將過年，台灣本土服飾品牌NET連續16年來，都會捐贈提貨券給全台各縣市家扶中心兒少添購新衣，但台南1對弱勢家庭的姊弟日前喜拿NET提供的4000元禮券赴永康店選購，期間不慎丟失，原以為會等到拾金不昧，最終是被被非家扶的1大2小撿走，且全部花光，涉嫌3人已到案說明。

據了解，全案發生於上月底，1對弱勢小姊弟開心到NET永康門市選購衣物，不料到櫃台結帳時，才發現放在衣籃裡的「4000元提貨券」遺失，趕緊四處尋找，最終因找不到先前付款，並在現場等待，盼拾得者能拿來歸還，但遲遲卻等不到拾金不昧的人。

事後店家調閱監視器才發現，信封袋被另對姊弟拾獲交給阿嬤，並確認拾獲的孩子並非家扶兒，且到營業時間結束都無人歸還，也疑似已被花光，家扶因此決定報警處理。

對此，永康分局復興派出所4日接獲報案，經調閱監視器確認撿走提貨券的人為祖孫3人。阿嬤到案承認，收到孫子撿到的禮券後，購入3600元衣服，但不清楚是弱勢兒童的提貨券，大呼「不曉得那麼嚴重」，同時表示願意拿等值現金歸還這對小姊弟，警方也提供後續聯繫方式，不過此舉已違反侵占罪，後續仍將阿嬤依法送辦。

