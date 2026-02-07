撿走花光弱勢小姊弟4千元禮券 台南祖孫3人慘了！

台南市 / 綜合報導

台南一對姐弟，拿著連鎖服飾店捐贈的4千元禮券，到店內挑新年新衣，過程禮券不慎遺失，兩人一直在櫃檯旁苦苦守候，結果怎麼等，就是等不到「物歸原主」那一刻，事後店家調監視器才發現，禮券早已被別人撿走，事後警方查到，是被另一對10多歲小姐弟撿走，交給阿嬤後把他全數花掉，現在人已經到案說明，後續大人部分，將依侵占罪送辦。

過年前，小朋友來到連鎖服飾店挑新衣，結果過程，有一對小姐弟遺失4千元禮券，讓他們好傷心。北台南家扶基金會人員說：「衣服買買買不是越疊越高嗎，可能他的信封放這邊就滑出去了，影像裡面是看到說好像撿到的人，他打開看裡面有這個(禮券)就去結帳。」

台南一對姐弟，上個月底，各拿兩千元禮券，到連鎖服飾店分店，挑衣服的過程，禮卷放在衣籃不小心弄丟，結帳時，小朋友發現禮券不見，一直在櫃檯旁等待，盼有人撿到會歸還，但事後店家調監視器發現，是被撿走了。北台南家扶基金會主任李桂平說：「我們還是有用現金幫他結帳，那我們小朋友雖然很傷心，服飾店方面也知道這個消息，馬上伸出援手。」

提早一小時營業小朋友逛到超過11點其他社會民眾進去，發現禮券遺失還是有用現金結帳，信封袋上明明都寫著他們的名字，怎麼樣也沒想到會被人拿去花掉，小朋友很懊惱也很傷心，警方獲報後，終於追到撿到禮券的人，是被另一對10多歲的小姐弟撿走，第一時間交給奶奶後，全數花光。

其他民眾說：「畢竟那個是給弱勢的小朋友，我覺得(男孩)家長應該要有點判斷能力。」可能不太好畢竟是給弱勢小孩，說不定那小孩也沒有意但家長應該有判斷力，三人到案後，奶奶供稱，孫子將禮券拿來給她，沒有多想，不知道事情會這麼嚴重，大人做了壞示範，現在也被依侵占罪來送辦。

