撿跑有益身心健康 環保覺醒連鎖效應
邊撿垃圾邊跑步，這是馬來西亞麻坡的慈濟志工舉辦的路跑活動，鍛鍊身體同時，也以行動愛護地球，環保與健康，一兼兩顧。
一邊跑步運動，一邊撿拾沿途的垃圾與回收物，現在流行健康與環保行動同時並進。
民眾 林義根：「看到滿多垃圾在海邊那邊，看了滿心痛，平時就要教導小朋友們，看到垃圾就要順手把它們撿起來。」
麻坡高級中學學生 鄭翔澤：「在撿跑的過程中，我發現其實我們的周圍環境，並不是很乾淨，也讓我們意識到，必須提高大家，對維護環境整潔的意識。」
麻坡高級中學家教協會主席 周穎政：「很感動，就是看到其實，還是有相當多的人是非常正面，尤其是你會看到社會很健康的一面，然後你會看到你身邊，不同的人被你影響到，被你感化到。」
只要願意開始，即使只是一小步，也能為環境帶來美好改變。
麻坡高級中學學生 艾茲努琳哈妮：「這個活動也提醒我們，環保不只是在這裡進行，回到家裡，同樣要落實，因為我們共同生活在這個地球上，必須時刻關愛，守護我們的地球母親。」
麻坡市議會衛生與執照組主任 莫哈末贊里：「這場活動將會提升大眾，維護整體環境的意識，不僅是在公共場所，在自己家中也會維持清潔。」
民眾 林義根：「多吃蔬果，就不用殺生了，身體其實都滿強壯的，不需要去吃肉類。」
努爾扎哈拉社區康復中心主席 阿都拉沙希德：「我認識到了同樣關心環境的新朋友，也認識了關注健康飲食的夥伴，大家一起合作，成為一個大團體，就會在整個社會，建立很大的影響力。」
