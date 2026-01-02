撿iPhone17 Pro物歸原主…他討不到「酬謝金」揚言告失主！全網看傻眼

生活中心／陳弘逸報導

撿到「iPhone17Pro」手機，交到派出所後續由失主領回，領不到酬謝金竟發文揚言提告。（圖／翻攝自「新竹人の大小事」臉書）

拾金不昧是美德，不過近日新竹有人撿到「iPhone17Pro」手機，並交到派出所，後續由失主領回，但他主張向失主索取10%約3000元費用遭拒，憤而發文，撻伐失主跟警方的作為；未料，此舉反而引來大批網友怒罵，直言「如果是這種心態、就不要撿了」；也有人建議，「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔，可能就不會這麼氣了」。

有網友在臉書社團「新竹人の大小事」和社群「Threads」發文，1月1號下午兩點尋獲了一隻蘋果17＋手機，並與失主索取10%的費用（3000元）大家認為我這樣做是否可取？

發文者認為，對方卻很不屑的臉，也不願意支付，直接警察局處理，警方還將手機直接還給對方，這樣警方是否有觸法？要我再花錢告他我也願意，感覺真很不好。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛撻伐發文者，「還生氣？超好笑」、「可憐」、「有叫你撿嗎」、「如果是認真的話我會跟你說死乞丐，3000不會自己去賺？」、「太冷腦凍壞了？」、「如果是這種心態、就不要撿了」；也有人建議，「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔，可能就不會這麼氣了」。

有網友特地翻法條留言說明，民法第501條及第501條之1；………「得」向認領人請求不超過拾得「物、財產」價值10分之1之報酬。

該網友解釋，「得」的意思是拾獲者，可以或不要請求，不關認領者屁事。要不要請求是拾獲者的權益。既然提出請求的要求了，就照法律。

