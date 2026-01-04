擁全球最大石油礦藏…她揭委內瑞拉「飢餓慘況」：小孩狂翻垃圾桶找吃的

記者李鴻典／台北報導

美國總統下令對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，引發全球關注。財經網美胡采蘋今（4）天揭露，70%的委內瑞拉人處於飢餓狀態，路邊的垃圾桶輪不到野狗野貓覓食，因為小孩們已經把垃圾桶翻過一遍又一遍，已經吃乾淨了…

美國總統川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮捕後的照片。（圖／翻攝自川普Truth Social帳號）

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」撰文指出，委內瑞拉擁有這個世界上最大的石油儲藏量，但是這幾年的委內瑞拉兒童，過著在垃圾桶撿東西吃、每天飢腸轆轆不知道下一餐在哪裡的生活，70%的委內瑞拉人處於飢餓狀態，路邊的垃圾桶輪不到野狗野貓覓食，因為小孩們已經把垃圾桶翻過一遍又一遍，已經吃乾淨了。

廣告 廣告

坐在全世界最大的石油礦藏之上，委內瑞拉人竟然就像寓言中那個戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人，商店貨架空空如也、大排長龍也買不到東西吃，全國人民處在飢餓與營養不良狀態。胡采蘋說，根據2016年委國的內部研究，每個人的體重平均下降8.7公斤，2017年三家大學聯合發布調查，當年的平均體重再掉了3-11公斤。

這些年委內瑞拉人口外移非常嚴重，有能力走的人都走了，在馬杜洛2013年上台以後，2700萬人的國家跑了700萬人（甚至更多），這表示四個人裡面有一個人跑掉。

移民無望、無處可走的人，他們上街抗議，想要公平、沒有做票的選舉，希望錯誤的政策與貪腐的政府能夠改變，但是每一次的抗議都有大批民眾被抓被殺，衝突嚴重的抗議所造成的死亡人數在40、50人至120、130人左右，視衝突大小而定。

胡采蘋提到，2007年委內瑞拉左翼強人查維茲強硬執行「石油國有化」政策，把歐美企業在委內瑞拉所投資開採的油田收歸國有，外資公司被強迫換股，公司的60%股權必須強制轉換成委內瑞拉國營公司的股票，外資變成股東，經營權歸國營公司，不接受的就滾，政府會強制接管。

這就跟我們台積電的亞利桑那廠突然被宣布併入英特爾，英特爾拿下六成股權、台積電只能當小股東，技術差的統治技術強的，你的台積電股票通通換成英特爾，而且是賤價換股，你服不服？

胡采蘋說，美國雪弗龍、法國道達耳、挪威Statoil不忍放棄多年經營的結果，同意換股方案，但是埃克森美孚和康菲公司拒絕，一路把委內瑞拉政府告上法庭。

查維茲便宜拿下了石油公司以後，直接變成了石油富翁，展開他紙上富貴全民變有錢的左派躺平人生，國營油廠的獲利上繳給政府，委內瑞拉的公共支出就靠石油税。查維茲在國內大撒幣大發錢，普發一萬還有一萬，普發兩萬五萬普發7-11，大家都開心得不想工作，何必要辛苦。

同時查維茲更進行了打土豪的土地重分配、農業國有化政策，把有專業能力的農產公司搞爛，目標重回小農制。他更限制農產品價格，讓大家都吃飽，食物必須賣得很便宜，愛吃多少就吃多少，跟童話裡會長出糖果的樹、流著可樂和果汁的河一樣，委內瑞拉人民從此生活在天堂。

那請問天堂裡誰要種田？農畜養殖業產品賣不出好價錢，誰會想要投資、誰想生產，做小農那麼辛苦，農產價格那麼賤，為什麼不拿社會福利躺平就好。

胡采蘋說，委內瑞拉的收入過度依賴石油，國營公司不再投入資金做研發，獲利必須上繳，支持政府大撒幣，本世紀石油產業最重要的新技術頁岩油開採、天然氣開採、重油提煉稀釋的新技術，委內瑞拉全部沒有；她表示，現在海運用油全面低硫化，降低對海洋的污染，但是這些去硫技術委內瑞拉通通沒有，研發費用全部普發7-11了。

2014-2015年油價大跌，從100美元以上掉到30美元以下，這個已經全面失去生產力，全國都在吃石油財的國家，GDP的萎縮程度超過蘇聯解體時的經濟崩盤，超越美國經濟大蕭條的生活崩潰，委內瑞拉的GDP剩下高油價時期的18%，一夕跌入地獄。

疫情期間油價暴跌到20美元以下，各國封城與經濟凍結，甚至導致開採的石油找不到油庫儲存，國際原油價格破天荒的出現了負油價，價格在零以下，「我出錢拜託你把我開採出來的原油拿走」。

只有低階原油產品的委內瑞拉，他們更是難以應對這樣的衝擊，整個國家越走越窮，抱著金山銀山、坐在韓國瑜夢想中太平島可以挖出來的石油田上，委內瑞拉竟然變成了一個人人吃不飽的國家。胡采蘋指出，一旦人民上街抗議，政府就打人民揍人民殺人民，每到選舉必然操控，石油賣不動了只好販毒，想辦法毒害周遭國家，馬杜洛就這樣從2013年執政13年至今。

這就是為什麼你現在隨便看一下社群網路的討論，所有委內瑞拉人都在感謝川普，因為他們沒有人能解決這個困境。馬杜洛宣稱委內瑞拉有八百萬預備役可以站出來對抗美國，但是你看到有誰站出來了嗎？他們站出來歡呼慶祝。

胡采蘋也直言，如果這些年你從來沒有關心過委內瑞拉，你根本不知道委內瑞拉已經發生長期的飢餓與營養不良，你從來不曾為委內瑞拉出過一分力，你沒有意願去想辦法改變人家的生活，甚至就是發出一點不平之鳴都沒有，你現在怎麼能這麼大義凜然、便宜廉價的站出來當正義之士，突然的變成了國際秩序與合法性、正當性的鬥士？屎都是別人在吃，垃圾都是別人在收拾，您倒是現成的撿了一個光明偉大的正義之士來當，您的正義難道就是如此廉價如此順便麼。「算了吧，你根本不關心委內瑞拉」。



更多三立新聞網報導

《中華一番》小當家做這料理遭處死？作者急求助AI 網給解法：借七龍珠

台灣成為「下一個委內瑞拉」？王丹3分析推翻邏輯謬誤

重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事

北京神盾完全失效！專家：美軍行動打了周錫瑋們一個大大的耳光

