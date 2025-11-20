■擁國寶級森林 三峽大板根森林溫泉酒店勇奪新北三項金獎
文．顏瓊真 圖．大板根森林溫泉酒店提供
北台灣唯一結合國寶級原始雨林與頂級碳酸氫鈉美人湯的大板根森林溫泉酒店，在新北市政府觀光旅遊局所舉辦的「114年度新北市優良旅館及魅力民宿」評選結果，於46家評選業者中脫穎而出，勇奪三項金獎，包括「優良旅館金獎」、「ISQM國際服務品質認證金獎」及「PetFAC寵物友善住宿認證金獎」。
大板根同時擁有「森林芬多精」與「碳酸氫鈉溫泉」雙SPA體驗，獨特的生態環境與國際級飯店設施相互輝映，能為企業團隊打造專屬的尊榮假期。
白天可在原始森林步道間進行健走或團隊活動，感受蟲鳴鳥語與清新氧氣；夜晚則能在碳酸氫鈉泉池中舒緩身心，真正達到「養精蓄銳、再出發」的療癒效果。
在100間客房中，就有26間設有溫泉浴池，分布於酒店本館、太子會館及園區等多個區域；每一間建築皆順應地勢設計，坐擁不同角度的森林視野，展現多元主題與風格。
全新設計推出的「茄苳溫泉別墅」與「觀景溫泉家庭套房」兩大房型，空間設計以天然建材鋪陳出簡約中見雅致的現代風格，融合自然光影與質樸美學，每間皆配備寬敞的專屬溫泉浴池，讓旅人沉浸於靜謐、私密的放鬆氛圍。
坐落在大板根森林間的「茄苳溫泉別墅」，有著百年茄冬樹的陪伴，50坪的獨棟空間，三間溫泉客房與舒適客廳，交織成與家人或三五好友共享慢好時光的天地。
「觀景溫泉家庭套房」則以25坪大面寬設計，採光通透、視野遼闊，雙大床的配置適合家庭共享，獨立的冷熱雙泉池，更能讓人在蟲鳴鳥語、樹影婆娑間，享受四季皆宜的溫泉盛宴。
大板根森林溫泉酒店座落於新北市三峽17公頃珍稀亞熱帶雨林中，距離台北市區僅需40分鐘車程，擁有以下四大特點，可說是離塵不離城，是企業舉辦尾牙、春酒及會議活動的最佳選擇，更是一個結合自然、人文、藝術與休閒的全方位度假園區。
一、便利交通：位於新北三峽，車程短、交通便捷，省去舟車勞頓。
二、專業會議空間：可容納不同規模的會議或培訓，搭配完善硬體設備。
三、度假氛圍：企業可將尾牙春酒與員工旅遊結合，提升團隊凝聚力。
四、ESG形象加分：在原始雨林生態中舉辦活動，展現企業永續與環境關懷。
隨著企業重視團隊向心力與員工體驗，大板根森林溫泉酒店提供的「雙SPA × 專屬宴席 × 會議度假」方案，正是兼顧休閒、獎勵與專業的最佳選擇。
