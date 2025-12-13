「擁抱愛從心開始」園遊會 三重傳遞公益暖流

新北市家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛（左五）代表協會捐贈AED給五股百姓公，做為附近運動民眾緊急救援之用。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

社團法人家庭婦幼關懷協會理事長羅文瑛發起「擁抱愛從心開始」公益園遊會十三日上午在三重向日葵廣場登場，吸引許多民眾熱情參與；園遊會全部所得捐給創世基金會、芥菜種育幼院和新北智障者家長協會等三個社福團體外；該協會另捐二萬元給三重集美國小做為清寒獎助學金，並捐一部ＡＥＤ給二重疏洪道微風運河旁的百姓公，做為附近運動民眾緊急救援之用。

曾任三重女子獅子會第五屆會長和現任新北市警察志工大隊顧問的羅文瑛，在三重開設大福幼兒園，從事幼教卅五年，並創立三重市幼兒教保協會，當選創會理事長。在新北市府推動公共托育政策後，羅文瑛又籌組成立社團法人家庭婦幼關懷協會，並擔任理事長，積極投入雙北嬰幼兒教育。

羅文瑛發起這次「擁抱愛從心開始」公益園遊會，她表示，園遊會結合協會旗下七家公托，包括新北市保順、過田、興化、五興、新洲五家公托中心，及台北市大直與永樂二家公托家園一起合辦；並感謝林沛瀅助產所支援子宮抹片車及恩主公醫院乳房篩檢車，為現場參與的婦女做免費篩檢。

園遊會現場還有新北市理燙髮美容職業工會提供義剪，三重警分局也派出哈雷機車協助宣導防詐騙。這次公益園遊會全部所得將捐贈給創世基金會、芥菜種育幼院及新北智障者家長協會等三個社福團體。

社會局副局長許秀能參與活動表示，羅理事長不僅熱愛嬰幼兒教育，這次還捐二萬元給三重集美國小做為清寒獎助學金，同時熱心社會公益，她聽聞在地市議員李翁月娥為二重疏洪道微風運河旁運動的民眾不時之需，立即以協會名義捐贈一部ＡＥＤ給百姓公廟，精神令人感佩。