擁抱拆夥女同事致意 醋夫堅持要她提告讓他關

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子在建設公司玄關，涉嫌擁抱合作女夥伴，被其夫知曉後，堅持要求她提出告訴，案經地院依強制猥褻罪，判處陳男徒刑9月要關，高等法院高雄分院審酌他改口認罪又賠償，從輕判處徒刑6月，得易科罰金。

據了解，被告陳男與被害人甲女均為高雄某知名建設公司同仁，經常配合土地開發業務，後來被她丈夫獲悉後，認為她們往來過於親密，反對2人繼續合作。

2024年8月28日下午2點多，2人在公司處理公務後，甲女在1樓玄關穿鞋離開，陳男認為往後不可能配合工作，於是自她後方雙手環抱致意，持續大約36秒，經她掙扎轉頭後，告知上方設有監視器，陳男始罷手。

甲女丈夫獲悉此事，堅持要她提出告訴 ，案經高雄地檢署依強制猥褻罪提起公訴，並被地院判處有期徒刑9月，他不服上訴，要求從輕發落。

高雄高分院開庭調查，審酌陳男改口認罪，並賠償和解，從輕改判有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

