擁抱智慧照護新時代 臺東縣推動長照3.0與科技輔具應用

臺東縣衛生局舉辦「認識長照3.0智慧科技輔具與給付辦法」宣導講座。（圖：臺東縣衛生局提供）

為因應長照3.0政策及高齡社會需求，臺東縣衛生局日前舉辦「認識長照3.0智慧科技輔具與給付辦法」宣導講座，強調以「在地老化」與「社區整合」為核心，結合醫療與照護資源，打造以人為本的服務體系，並運用創新科技滿足多元照護需求。

智慧輔具在長照中扮演關鍵角色，透過人工智慧、物聯網與感測技術，提升長者自主性與安全性。例如，智慧復健機能分析動作軌跡與肌力，提供個人化訓練方案；智能移動輔具具備避障與監測功能，有效降低跌倒風險。研究顯示，導入智慧輔具不僅能提升失能者的復健成效與自理能力，也能減輕照護者的身心壓力與經濟負擔。此外，數據化管理有助照護機構優化服務流程與決策品質。

現場設有智慧輔具展示攤位，讓民眾透過實機操作深入了解功能。（圖：臺東縣衛生局提供）

講座特邀雲林縣輔具中心黃劭瑋主任與一粒麥子基金會范金霞機構長，分享智慧復健設備的臨床與社區應用經驗，協助長照專業人員掌握技術趨勢。政府更將於115年7月推行「智慧科技輔具租賃補助制度」，針對移位、移動、沐浴等五大類輔具，提供每三年最高6萬元補助，減輕經濟負擔並促進普及。

現場設有智慧輔具展示攤位，讓民眾透過實機操作深入了解功能，提升使用意願。下午場次開放民眾參與，並以有獎徵答增進社會對智慧長照的認識與接受度。衛生局強調，長照3.0透過科技創新與資源整合，不僅提升照護品質，更促進服務均衡發展，實現尊嚴自主的高齡友善環境，邁向智慧照護新紀元。（梁國榮報導）