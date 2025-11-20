即時中心／林耿郁報導

全球最大核電站、日本「柏崎刈羽核電廠」有望再度重啟發電。新潟縣政府已同意東電公司重新運轉6號機組；若成功再次發電，將是東電自2011年福島核災事故以來，十餘年來首次有核電機組恢復供電。

重啟核電！綜合日媒報導，位於新潟縣柏崎市的「柏崎刈羽核電廠」坐擁7部核電機組，是全世界最大的核電設施。

其中，6號機已進入最終準備階段；但是否能重啟發電，除中央原子力規制委員會核准外，同時也須取得地方新潟縣政府同意才行。

廣告 廣告

東京電力公司為爭取支持，先後向新潟縣提出多項配套優惠措施，包括研議廠內1、2號機廢爐程序，以及在約十年內，提供合計1,000億日圓（約200億新台幣）給地方的「支援資金」。

本次知事花角英世傾向支持核電重啟，外界推測與中央政府多次要求、縣民意見，以及淨零碳排、科技發展需要核電支持等多重因素有關。

311核災至今 日本再度轉向擁抱核電

自2011年311福島核災以降，東京電力公司便關停了包括柏崎刈羽在內的多部核電機組，進入「長期檢修」狀態。

倘若本次6號機組能順利重啟發電，將是東電從311以來，歷經十餘年時間，首次有核電機組重新上線發電，標示日本能源政策轉向的重大里程碑。

新潟縣府預計明（21）天正式宣布同意重啟運轉，之後在12月2日的縣議會中展開協商，與民代、地方居民取得共識；因此重啟發電時間，最快可能也要明（2026）年以後。

原文出處：快新聞／擁抱核能！311後首次 日本「柏崎刈羽核電廠」有望重啟

更多民視新聞報導

核三重啟露曙光！台電估最快2029年中可再發電

台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了

核電廠耐震能力堪憂 監院請台電、核安會檢討改進

