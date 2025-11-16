擁抱「核」平？中國威脅太大 日政府有意鬆綁「非核三原則」

即時中心／林耿郁報導

日本首相高市早苗，近期一番「台灣有事」時可能出兵干預的言論，引發中國暴跳如雷，不過高市似乎完全沒在怕；近期再度傳出，高市政府有意修改日本「非核三原則」，允許美國「運進」核武到日本，增強威懾能力。

「核」平將至？在11月7日高市早苗公開表態，若「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，可能會派出自衛隊參戰的言論發酵後，中國近期屢屢施壓日方收回言論，更建議國民「暫勿前往」日本；但高市早苗不僅拒絕收回發言，反而有「加強應對」的態勢。

共同社獨家報導，多名政府消息人士透露，高市政府有意對日本長年以來奉為核心關鍵政策的「非核三原則」進行修改；日本「不擁有、不製造」核兵器兩項原則堅持不改，但在「不運進」方面，可能會放緩管制。

官方的理由是，如果日本堅守「不運進」原則，可能會導致美國核武船艦無法停泊在日本港口，造成東亞核威懾能力減弱。

作為史上唯一、兩度被原子彈轟炸，長期推動「無核武世界」的國家，高市此番放寬管制的言論，必然引發國內外爭議再起。

「非核三原則」是1967年，由前首相佐藤榮作公開提出，即日本永遠「不持有、不製造、不運進」核武器。1971年國會通過為正規國策，隨時間逐漸成為日本社會共識。

因為非核三原則，佐藤榮作成為1974年諾貝爾和平獎得主之一。

