擁有稀土儲量達中國一半 專家指委內瑞拉擁有美中博弈被忽視的「重大議題」

隨著委內瑞拉長期執政者尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）的政權崩潰，全球焦點正從該國動盪的政局轉向其背後龐大的自然資源分配。儘管美國總統川普已迅速將目光鎖定在委內瑞拉受制裁的石油儲備上，但多位地緣政治與大宗商品專家指出，這場資源爭奪戰的真正勝負關鍵，可能隱藏在尚未大規模開發的稀土礦藏中。



川普日前在社群平台 Truth Social 上公開宣佈，委內瑞拉臨時政府已同意向美國移交3000萬至5000萬桶高品質且原先受到國際制裁的石油。川普明確表示，這批石油將按市價出售，所得款項將由他親自掌控，並承諾這些資金將用於「造福委內瑞拉人民及美國」。

專家分析：稀土是全球棋局的關鍵一環



這項聲明反映了川普政府一貫的「資源導向」外交政策，然而，在石油貿易的喧囂之下，關於委內瑞拉關鍵礦產──稀土（Rare Earth Elements）的戰略安排則顯得相對低調。稀土作為現代高科技產業的「工業維生素」，其重要性從智慧型手機、電動車電池到巡弋飛彈及雷達系統等國防裝備不一而足。

AscalonVI資本的創辦人兼執行長安東尼．埃斯波西托（Anthony Esposito）在接受《福斯商業新聞》（Fox Business）採訪時強調，外界不應僅僅關注能源與人權議題。

埃斯波西托是一位在替代投資與地緣政治風險分析領域擁有深厚背景的專家。作為AscalonVI資本的負責人，他專注於全球資本市場與戰略資源的交集，經常針對供應鏈安全及國際政治動態對大宗商品市場的影響提出深度見解。他指出，稀土才是美中力量博弈中被忽視的「重大議題」。

「如果你觀察目前的全球生產概況，中國掌控了70%的採礦產量，擁有50%的全球儲量，並壟斷了高達90%的加工與精煉環節。」埃斯波西托表示，「這造成了嚴重的供應瓶頸。目前，中國與伊朗，特別是中國，已經非常成功地滲透進委內瑞拉，並開始掌控當地的供應鏈。」

估計委內瑞拉約有30萬公噸的稀土可用



關於委內瑞拉稀土儲量的精確數據仍存在爭議。根據專門追蹤關鍵礦產的媒體平台「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges）於2025年12月的調查報導，委內瑞拉的儲量規模尚無法與中國、澳洲或美國等傳統礦業大國抗衡。

該國的稀土資源主要集中在與「蓋亞那地盾」（Guiana Shield）相關的礦床中，表現形式包括獨居石砂、碳酸岩以及與放射性元素釷相關的礦物。儘管如此，埃斯波西托對委內瑞拉的潛力持積極態度，他估計委內瑞拉約有30萬公噸的稀土可用。

「雖然這大約僅是中國已知儲量的一半，但這具備極高的戰略價值。」埃斯波西托解釋道，「如果將委內瑞拉與川普在烏克蘭的行動結合起來看——當時的初步協議核心便是建立商業與投資關係以開採稀土——你會發現川普正試圖拼湊一張橫跨西半球與亞洲的盟友馬賽克，旨在建立一條能與中國抗衡的獨立產業鏈。」

轉為美國稀土供應基地並非易事



儘管前景可期，但要將委內瑞拉轉變為美國的稀土供應基地並非易事。埃斯波西托警告，即使在美國的直接影響或治理下，委內瑞拉的稀土潛力也無法轉化為「快速解決方案」。

他對《福斯商業新聞》坦言：「無論是能源還是稀土，這都將是一個耗時3到6年的過程。僅僅是建設必要的基础設施、啟動採礦程序以及建立高技術含量的提煉廠，都將是一項極其艱巨的工程。」

在埃斯波西托看來，委內瑞拉或許無法在產量上全面超越中國，但它無疑是這場全球地緣政治「大棋局」中的重要棋子。隨著美國逐步減少對北京供應鏈的依賴，委內瑞拉這些位於「我們這一邊的世界」的資源，將成為美國確保未來科技與國防安全的戰略防線。



