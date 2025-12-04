鏡週刊Mirror Media

擁有鏡頭喜歡的臉 陳玄力明華園三代容貌焦慮

熊景玉
陳玄力被媒體稱為「明華園小王子」，他自己不置可否，但更希望能靠自己被看見。
陳玄力被媒體稱為「明華園小王子」，他自己不置可否，但更希望能靠自己被看見。

18歲的陳玄力，因電影《南方時光》在國際影展曝光，被形容是「鏡頭會喜歡的臉」。第一次在西班牙影展看到自己被放大到整面巨幕時，他當場淚崩：「我才知道導演說的『鏡頭會喜歡你』是什麼意思。」語氣裡既羞澀，也有被世界看見的震撼。

身為明華園第三代，被媒體封為「明華園小王子」，陳玄力從小不管家庭或學校都沉浸在歌仔戲的世界裡，剛入學時，他笑稱自己是同屆京劇科、歌仔戲科、客家戲科，三個科加起來都墊底的那個。

被《南方時光》導演曹仕翰誇為「鏡頭喜歡的臉」，陳玄力一直到在大銀幕看見自己才懂導演的意思。
被《南方時光》導演曹仕翰誇為「鏡頭喜歡的臉」，陳玄力一直到在大銀幕看見自己才懂導演的意思。

後空翻高手 陳玄力

  • 年齡：18歲（2007年2月2日）

  • 身高╱體重：172公分╱62公斤

  • 學歷：國立台灣戲曲學院

  • 作品：電視劇《吉藏法師》、電影《南方時光》

練習翻筋斗 傷勢不斷

但陳玄力對翻筋斗特別有興趣，放學時別人休息，他去翻筋斗；午休大家睡覺，他躲在練功房研究新動作。有天他突然開竅，成功做出一個原本做不到的動作後，一口氣想出上百種變化，最後成為系內「唯一能後空翻兩圈」的學生。

廣告
金馬獎的慶功宴上，陳玄力（左）如願與李安導演（右）合照。（翻攝自陳玄力IG）
金馬獎的慶功宴上，陳玄力（左）如願與李安導演（右）合照。（翻攝自陳玄力IG）

因瘋狂練習，他身上的傷從沒斷過，身上的配件不是枴杖就是輪椅，而且他堅持傷一定要養好才繼續練。父親曾因翻滾落地重傷，不僅常帶他去整骨，更常提醒他：「不要像我一樣，一定要把身體養好。」雖然心疼兒子，但從未阻止他追夢。

談到《南方時光》的試鏡，他笑說：「我全身黑站黑背景前，導演根本看不到我，還把NG片段剪進去。」沒想到導演正是被他的自然與笑容吸引，直接邀他演出。導演透過攝影機看著他，說了一句：「你是鏡頭會喜歡的人。」直到站在西班牙的巨幕前，他才真正理解這句話，也第一次覺得自己「被世界看到了」。

中二迷惘過 高中覺醒

片中與孫淑媚（右）分飾母子，戲外陳玄力（左）與凍齡的孫淑媚外型看起來就像姐弟。
片中與孫淑媚（右）分飾母子，戲外陳玄力（左）與凍齡的孫淑媚外型看起來就像姐弟。

「我是不是有名不重要，沒錢也沒關係，掌聲就是最大收穫。」然而陳玄力坦言自己仍有容貌與身材焦慮，常把自己和同學比較，「大家都說我很好了，但我心裡那關還在過。」

片中角色的中二、衝動、迷惘，有6、7成像他的真實青春。他曾為耍帥打撞球、抽菸，也曾跟著班上最皮的同學混。「但我高中後突然覺醒，我有很多選擇，為什麼一定要選那種？」他說，是前輩提醒他「要替自己的人生負責」。

陳玄力被選入主演《南方時光》，剛好與片中角色有類似經歷及故事，很能與角色共情。（百景映畫提供）
陳玄力被選入主演《南方時光》，剛好與片中角色有類似經歷及故事，很能與角色共情。（百景映畫提供）

身為明華園第三代，他強調家族沒有給壓力：「我們這代比較自由。」他希望憑自己的實力與作品往上爬，「雖然還有很多不確定，但我知道我要選我想過的生活，而不是別人替我安排的路。」

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。

更多鏡週刊報導
航運千金國中早戀 欣菲粉絲熱情男友臉垮了
棒球場日曬雨淋 倪暄應援排球吹冷氣就開心
社恐港姐沒朋友 陳曉華劇組找到人情連結

其他人也在看

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來　F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來　F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前27
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

EBC東森娛樂 ・ 14 小時前19
少了重要的人！小S崩潰　聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火

少了重要的人！小S崩潰　聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火

台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前24
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前408
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前35
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見

劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見

藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前104
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意　胡瓜破冰民視除夕不缺席

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意　胡瓜破冰民視除夕不缺席

胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前58
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉　大字型醉倒躺地照流出

參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉　大字型醉倒躺地照流出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...

FTNN新聞網 ・ 1 天前20
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了　特別點名這些人：一切都很美好

世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了　特別點名這些人：一切都很美好

許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前8
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲

26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲

26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲

EBC東森娛樂 ・ 19 小時前1
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處　感嘆：讓人不得不相信愛情呀

李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處　感嘆：讓人不得不相信愛情呀

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...

FTNN新聞網 ・ 2 天前11
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤　王俐人倒楣背上500萬巨債

好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤　王俐人倒楣背上500萬巨債

王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前50
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏菜單：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏菜單：原來姐姐最愛番茄和肥肉！

身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...

styletc ・ 1 小時前2
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星

日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前74

曾與Kobe和歐尼爾聯手　湖人前中鋒坎貝爾逝世

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。

中央社 ・ 7 小時前9
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行

許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前4
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝　見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情

許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前48
收網友惡毒詛咒留言　黃瑄無奈：這次真的走心了

收網友惡毒詛咒留言　黃瑄無奈：這次真的走心了

黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...

CTWANT ・ 1 天前16
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」

朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」

頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goo

marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前發起對話
台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」

台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」

三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情愈走愈像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫，網友狂喊「台八戀愛感回來了」。

中時新聞網 ・ 19 小時前發起對話