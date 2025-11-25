擁有150年歷史！「豆干老店」驚傳歇業 老饕崩潰：隱藏名產又少了一樣

生活中心／彭淇昀報導

新莊一間百年老店驚傳熄燈！位於新莊廟街近的擁有150年歷史的老店「尤協豐豆干店」，以古法手工製作、炭火燒烤，是在地人皆知的好味道，不過近期傳出沒人接手，只好結束營業，且已於昨（24）日歇業。

新莊廟街知名的百年老店「尤協豐豆干店」已歇業。（圖／翻攝自google maps）

據了解，「尤協豐豆干店」創業於清朝時期，至今已超過150年歷史，主打自製豆干、豆漿，招牌炭烤風味吸引不少饕客。不過2013年曾捲入食安風暴，使用工業染料「皂黃」製作豆干，當時上游的易良食品行將工業用染料皂黃，混充食用色素賣給尤協豐，不過事情爆發前尤協豐就已與該廠商停止合作，並改用合格的食用色素，不過聲譽仍受到打擊。

從google評論區可見，「尤協豐豆干店」擁有4.2顆星的好評價，不少吃過的民眾都對此讚不絕口，「尤協豐是我從桃園騎腳踏車去的動力，就是這樣好吃，吃了40年，最棒沒有之一」、「很有特色的碳烤豆乾」、「拿到還是熱乎乎的，碳烤香味超香，大塊又划算」。

不過，近日「尤協豐豆干店」傳出歇業消息，不少饕客湧入評論區留言，崩潰直呼「又一家收起來了」、「從清朝開始傳承百年的在地知名豆腐老店，聽老闆說已經準備收攤不做了。坦白說這真的很可惜，隱藏的新莊名產又少了一樣」、「即將在星期一永遠的歇業了！在泰山至永和，以後幾乎沒有這樣的碳香豆干了！真是遺憾」。

