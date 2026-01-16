擁有3個妹妹！「40萬訂閱禪師爆紅」首登大銀幕 賴雅妍急求助

記者林汝珊／台北報導

電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，其中劇組大膽起用現實生活中真正的禪師熊仁謙，他是擁有40.7萬訂閱者的影音創作者，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育。

主演賴雅妍和熊仁謙有數場對手戲，她回憶起拍攝現場的趣事，忍不住打趣形容這位「非典型演員」：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

賴雅妍（左）戲外大膽詢問熊仁謙，自己是否有「被跟」，得到令人驚訝的答案。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

即便身為專業禪師，熊仁謙在片場卻是個不折不扣的「演藝圈新鮮人」，賴雅妍爆料，熊仁謙常帶著「幼幼班」的好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」熊仁謙的眼白在片場裡簡直比法器更有威力，不僅能驅散演員心中的疑神疑鬼，還能一秒把恐怖片氛圍變回青春喜劇。

熊仁謙不僅是 YouTube 頻道「禪師不打坐」的人氣創作者，更是長期致力於推廣佛學智慧的學者，此次跨界挑戰大銀幕，全因監製好友蔡意欽給他的劇本，熊仁謙透露，傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，甚至是被驅趕的對象，但本片卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，他認為這非常符合佛教價值觀，鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體，他希望透過這次演出，讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念，進而傳遞佛教中慈悲的精神。《啵me之我的青春住了鬼》1月23日全台上映。

