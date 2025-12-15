擁雙重國籍！網紅教假結婚拿綠卡 爽用台灣健保：你拿我怎樣

網紅「美麗K媽」擁有美國、台灣雙重國籍。（圖／翻攝自Threads）





在IG擁有7.1萬粉絲追蹤的網紅「美麗K媽」擁有美國、台灣雙重國籍，過去她曾拍片教學如何取得綠卡，甚至不諱言表示回台就是要享受健保，影片掀起討論，還有人湧入她的社群平台留言。對此，她也發聲了。

美麗K媽曾拍影片，語氣輕蔑笑說「假結婚，兩年跟他同居在一起，然後兩年後確定是的話，你就可以拿到美國公民。」不僅如此，被問到為何還要回台灣，她更直接承認就是貪圖台灣健保，「我就是雙重國籍，你拿我怎樣」。

影片曝光後，掀起一片罵聲，還有網友到美麗K媽IG留言「是不是想裝作什麼事都沒發生過？」對此，她在限時動態以黑底白字回應，坦言自己重新看過影片後，發現表達、觀感都不夠妥當，因此將影片刪除，並承諾未來將會謹慎一點，避免造成不必要的誤解，「謝謝大家的提醒與關心」。

美麗K媽在限時動態回應。（圖／翻攝自美麗K媽IG）

美麗K媽在限時動態回應。（圖／翻攝自美麗K媽IG）



