擁雙重國籍！網紅教假結婚拿綠卡 爽用台灣健保：你拿我怎樣
在IG擁有7.1萬粉絲追蹤的網紅「美麗K媽」擁有美國、台灣雙重國籍，過去她曾拍片教學如何取得綠卡，甚至不諱言表示回台就是要享受健保，影片掀起討論，還有人湧入她的社群平台留言。對此，她也發聲了。
美麗K媽曾拍影片，語氣輕蔑笑說「假結婚，兩年跟他同居在一起，然後兩年後確定是的話，你就可以拿到美國公民。」不僅如此，被問到為何還要回台灣，她更直接承認就是貪圖台灣健保，「我就是雙重國籍，你拿我怎樣」。
在 Threads 查看
影片曝光後，掀起一片罵聲，還有網友到美麗K媽IG留言「是不是想裝作什麼事都沒發生過？」對此，她在限時動態以黑底白字回應，坦言自己重新看過影片後，發現表達、觀感都不夠妥當，因此將影片刪除，並承諾未來將會謹慎一點，避免造成不必要的誤解，「謝謝大家的提醒與關心」。
美麗K媽在限時動態回應。（圖／翻攝自美麗K媽IG）
【更多東森娛樂報導】
●饅頭媽特助開38K 「一薪多用做到死遭轟」 親回應：懶人一堆
●饅頭媽又宣布懷孕！嗨喊「迎來可愛四寶」邀網猜性別
●台灣健保醫不好！「館長考慮赴中就醫」 分享對岸醫療多進步
其他人也在看
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 5
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 17
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 26
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 23
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 14
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好
香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 21
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
奈良美智來台看《大濛》！「穿藍白拖」造訪糖廠 落淚喊：會成為名作
電影《大濛》上映後口碑爆棚，不僅在影迷間引發熱烈討論，影廳滿座率居高不下，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，週六單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關，演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
妻心疼狂瘦15公斤疑遭打臉 朱孝天親揭真實體重：消停一下
男星朱孝天近期因重啟F4破局引發熱議，儘管事件延燒多日，他仍如常在社群分享探店的影片。而妻子韓雯雯先前在直播心疼表示，朱孝天為合體瘦了15公斤，但新影片似乎不像瘦身後的模樣，引來網友質疑「這有瘦嗎」，釣出朱孝天親自回應。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 15
才傳暴瘦到脫相！吳建豪「最新近照」震撼曝光 周杰倫不忍出手了
「F4」成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，不過他事後透過五月天阿信直播秀出壯碩又結實的手臂肌肉，強調自己非常健康，才讓粉絲放下心中大石。吳建豪近來為了演唱會緊鑼密鼓練團，昨（14）日也在IG限時動態分享苦練成果，照片曝光後讓網友全嚇壞。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4