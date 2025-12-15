擁雙重國籍！7.1萬網紅「回台爽用健保」教假結婚拿綠卡 輕蔑喊：你拿我怎麼樣？

「美麗K媽」擁有雙重國籍，並在影片中，坦言自己回台灣是為了「享受健保福利」。（翻攝自Threads）

IG擁有7.1萬的網紅「美麗K媽」，擁有台灣、美國雙重國籍，近日卻PO一段教學「假結婚拿綠卡」、同時回台爽用健保的影片，期間甚至語氣輕蔑、態度高傲的喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」影片一曝光，隨即遭到網友撻伐。

拿台灣國籍是為了健保？

一名網友在Threads貼出「美麗K媽」的影片，影片中，美麗K媽語氣輕蔑的表示，若想成為美國公民，可用假結婚的方式，與伴侶同居2年，就有機會成為美國公民。

至於被問到為何有綠卡還要回台灣時，美麗K媽則大呼，「台灣健保超好用」，坦言在美國光看牙醫就要價600美元（約新台幣1.8萬元），反觀台灣有健保，看醫生不用花大錢，承認就是貪圖台灣的健保醫療福利，稱回台灣就是「享受健保福利」，甚至在影片中不避諱地大喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」

網紅失控言論，網盼修法？

影片一曝光，隨即被網友炎上，「美麗K媽」眼見爭議持續延燒，隨即刪除影片，但未對爭議做出說明。但大票網友紛紛痛批，「這種事怎麼會拿到檯面上講」「沒看過蠢成這樣的，直接通報美國啊，現在抓很嚴」「沒水準到不可思議」「假結婚之詐騙行徑在美國實屬重罪，如此鼓勵犯罪的不法言行，她的惡值得讓更多人看見」，也有不少網友也紛紛盼修法，「這個沒辦法，很多人都這樣，我自己親戚也是」「應該修法，居住一年以上才能使用健保，離開一個月需重新居住一年以上才能使用！」「其實她說的話做的事，很多移民美國的台灣人就是這樣想」。

