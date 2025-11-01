擁「中華民國身分」馮淬帆離世！不畏罵國民黨、砲馬英九
娛樂中心／李汶臻報導
港式喜劇代表人物、資深演員馮淬帆於今（1）日凌晨辭世，享壽81歲。馮淬帆1986年取得中華民國身份，定居台灣近40年，晚年獨自在新北市林口區生活。馮淬帆十分關心政治，不時就透過社群分享近代史及對政治議題的感想；一向心直口快的他，常在臉書痛罵國民黨，甚至公開砲轟前總統馬英九「那位先生」。他過去也曾對國民黨「這人」寄於厚望，期盼對方能帶領國民黨徹底改革。
被譽為香港「喜劇之父」、「冷面笑匠」的馮淬帆80年代進入電影圈，憑藉《五福星》中犀牛皮、《精裝追女仔》的劉定堅等經典角色走紅，他在《最佳損友》系列電影中飾演「牛頭帆」一角，當中一句台詞「香蕉你個芭樂」至今仍是經典。他10月28日還在臉書發文悼念老友「Benz雄」許紹雄，他當事PO出一系列兩人的合照緬懷；而晚年健康亮紅燈的他，當事留下一句「賢弟那邊等，愚兄隨後來」，沒想到竟一語成真，僅4天後兩人就在天上相會。
馮淬帆4天前才發文老友「Benz雄」許紹雄，11月1日傳出離世。（圖／翻攝自臉書自@馮淬帆）
馮淬帆（右、左圖左）貼出一系列與老友「Benz雄」許紹雄（左圖右）的合影。（圖／翻攝自臉書自@馮淬帆）
馮淬帆積極經營臉書社群多年，一向關心政治議題的他，連10月31日的最後貼文，內容都與政治相關。1986年移居台灣、早已取得中華民國身分證的馮淬帆，曾說：「希望大家要記得我是台灣人！」。
他2020年曾應國民黨國際事務部的邀約，於當年9月30日擔任首場「國際民主沙龍」午餐演講系列的主講人。對於自己認同「歸屬中華民國」的原因，他在演講時就明確表態稱：「我中華民國33年、在中華民國廣東省出生，我不是中華民國人？我是哪一國人」。至於他選擇來台灣生活的原因，據《ETtoday新聞雲》報導，在馮淬帆心中的祖國只有中華民國，長大後他想回歸自己的國家，於是選擇來台灣生活。他覺得比起中國、香港，台灣生活的便利性及人情味很吸引。
馮淬帆2020年公開批評砲轟前總統馬英九「那位先生」，並稱對方讓不少人失望。（圖／翻攝自YT@中國國民黨國際事務部KMT Dept. of Int'l Affairs）
值得一提的是，當時擔任國民黨演講的主講人的馮淬帆，儘管對方的主場，他也絲毫不畏說出真心話。他砲轟前總統馬英九「那位先生」，抨擊對方對於前朝的東西「一個都不改回來，課綱也不改回來」，並指責國民黨「民進黨反對的事情，就撤回不做」，還稱國民黨的支持者、愛中華民國的人，都因馬英九而失望。而馮淬帆當年還寄望於時任黨主席江啟臣，期盼對方能帶領國民黨徹底改革、找回黨魂，重新做一個救國救民的政黨。
原文出處：曾喊「我是台灣人」馮淬帆81歲辭世！國民黨主場「狂砲馬英九」畫面流出
