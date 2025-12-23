擁 2nm 製程處理器，Samsung 卻選擇自閹 Exynos 2600

文章來源：Qooah.com

Samsung 在本月推出了全球首款 2nm 手機處理器——Exynos 2600，但令人意外的是，Exynos 2600 處理器沒有集成 5G 基帶，推測是為了簡化處理器的製造流程。

Exynos 2600 採用10核心設計，CPU 包含 1粒3.8GHz C1-Ultra超大核 + 3粒3.25GHz C1-Pro大核 + 6粒2.75GHz C1-Pro中核。GPU 為 Xclipse 960。支援 LPDDR5X RAM。

Samsung 表示，Exynos 2600 相較於前代 Exynos 2500，CPU 計算性能提升39%，NPU 性能提升達到113%，GPU 性能提升最高50%。在 HPB 散熱模塊加持下，同等負載場景的溫度降低約30%。

由於 Samsung 並未在 Exynos 2600 處理器中集成 5G 基帶，所以外界對於處理器的綜合能效表示質疑。Samsung 為了實現 5G 連接，將採用外掛 Shannon 5410 基帶的方式，在會提升一定的功耗。

Exynos 2600 選擇外掛基帶的方式可以簡化製造流程，提升處理器的良率，但最終的能效表現還需實際進行驗證。預計 Exynos 2600 將會在明年2月份推出的 Galaxy S26 系列進行首發，敬請期待。