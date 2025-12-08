擁1.2億卻很痛苦！退休男住高級養老院因「鄰居1句話」 晚年生活超悽慘

財經中心／王文承報導

許多人辛苦大半輩子，就是希望退休後能過上安穩自在的生活；也有人為了避免孤單，會選擇入住養老院，與同齡住戶聊天作伴。然而，一旦遇上喜歡「打探身家」的鄰居，晚年生活可能反而變得壓力重重。

退休老師住高級養老院 因鄰居1句話壓力超大



根據《The Gold Online》報導，日本一名72歲退休國中老師坂井俊夫（化名），擁有2180萬日圓退休金（約436萬元台幣）。妻子過世後，他以4280萬日圓（約856萬元台幣）賣掉房子，加上手上超過6000萬日圓（約1200萬元台幣）的現金，決定每月花37萬日圓（約7.4萬元台幣）入住高級養老公寓，原以為能過上悠哉晚年，沒想到生活卻被「身家壓力」搞得喘不過氣。

高級養老院的休息室如同飯店，餐點由廚師每日精心烹調，環境舒適，服務人員也友善，讓坂井起初感到相當滿意。不料，入住約3個月後，他在電梯裡遇到鄰居，對方突然一句：「老師退休金很高吧？所以才能住這裡？」讓他瞬間尷尬不已。看似普通的閒聊，卻讓他感覺人生被金錢定義，內心極度不安。在餐廳聊天時，他甚至覺得別人彷彿都在探詢他的背景與財務狀況。

更讓他壓力山大的是，許多住戶是醫生或創業家，大家熱衷談論房產與投資。他坦言：「我開始覺得這裡的氛圍讓人難以忍受。」

此外，儘管手上還有6000萬日圓，他也開始擔心開銷問題，若沒有投資，13年半就會花光。最終，他決定搬出高級養老院，連同管理費與短期搬遷費等，總成本近100萬日圓（約20萬元台幣），但他表示：「雖然花了錢，但心情確實輕鬆多了。」

之後，他改入住一間每月僅需12萬日圓（約2.4萬元台幣）的養老院，提供基本照護與輔助生活服務。這裡的工作人員態度溫和、不會過度干涉，讓他覺得自在許多。

報導最後指出，豪華設施並不代表理想的退休生活，真正重要的是能否在那個環境中「做自己、自在呼吸」；心理舒適與財務壓力，往往比奢華更關鍵。

