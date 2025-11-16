擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑

記者楊忠翰／台北報導

台大男神孫炫東酒後駕駛法拉利超跑倒車逆向遭逮。（圖／翻攝畫面）

台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。

大安分局表示，今天清晨5時許，巡邏警員行經忠孝東路四段205巷時，瞥見孫男將法拉利違停在夜店門口，車內飄出濃厚酒氣，懷疑他打算酒後開車離去，警員隨即上前勸導，提醒他可叫代駕或搭車返家。

過沒多久，警員重返現場時，赫然發現孫男竟開始倒車，警員再次提醒他找代駕比較安全；孰料，警員三度行經該處時，孫男已經逆向開往市民大道方向，警員立刻上前攔查，並對孫男進行酒測，數值竟高達0.87毫克，已構成公共危險罪，警方依法扣車，並將孫男帶回派出所偵訊，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦，由於當時車上還有1名蔣姓女子，警方遂依酒駕連帶責任開單告發。

據了解，孫炫東自稱是建國高中畢業，原本考上台大財金系，後來又重考上台大材料工程系，目前是延畢生，他的IG擁有1.9萬粉絲，經常分享自己穿著打扮，以及先後購買的藍寶堅尼、法拉利等超跑。

孫炫東接受網紅黑男採訪時表示，他從事加密貨幣的工作，從2020年開始做，去年虧了3000萬，不太愛開槓桿，都是靠抽傭賺錢，希望在30歲退休，不過網友反應兩極，顯然對他的話持保留態度。

