擁139年歷史！百貨連鎖店破產剩5間 面臨倒閉風險

美國老字號西爾斯百貨（Sears）擁有139年歷史，在聲請破產、營運縮編與關店潮後，近日有外媒指出，恐怕已難以長久維持。

根據外媒《The Sun》報導，西爾斯百貨自1893年創立，曾與旗下姊妹公司凱馬特（Kmart）在巔峰時期合計擁有逾3500家門市，如今全美僅剩5間分店。

西爾斯於2019年正式聲請破產，隨後引發全面性的關店潮，光是2024年就再關閉3間門市。E. J. Ours商學院行為研究實驗室主任丹·漢密爾頓·賴斯透過《USA Today》指出，「實體店和線上零售商都提供了更好的產品選擇、地理位置優勢和更大的便利性，西爾斯已經無法與之競爭了」，另外有學者認為，「很有可能」是該連鎖店的終點。

《CNN》指出，前西爾斯高層馬克·科恩說道，剩下的門市「就像夜裡的幽靈一樣」、「早上有人開門，晚上有人鎖門，但實際上店裡什麼都沒有。」另外，市場研究公司GlobalData的零售業務總經理尼爾桑德斯也表示，不可能有獲利。

