擁200萬粉女歌手「無照駕駛」導演綁車外玩命取景

郁欣日前拍攝新歌MV。（KTJ Holding 提供）

郁欣Ivy坐擁抖音130萬粉絲、Instagram超過60萬追蹤，總粉絲數突破200萬的她，正式推出第二首全新單曲〈你現在一樣快樂嗎〉。首波新歌〈Want Me Back〉MV上線一個月突破100萬觀看，目前累積已突破135萬次點閱，更拿下「YouTube粉絲熱推排行榜」全台第一名，在社群掀起 ＃WantMeBackChallenge 熱潮，吸引上千名粉絲響應，甚至有來自德國、印度以及世界各地的歌迷加入挑戰，讓〈Want Me Back〉成功掀起跨國熱潮。

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郁欣Ivy新歌〈你現在一樣快樂嗎〉MV以電影規格打造，團隊耗時整整一個晚上跨夜拍攝，趕在日出前完成公路戲份，只為捕捉北海岸從深夜到清晨的自然光影變化。Ivy透露，從歌曲風格、概念、歌詞到MV視覺主題與服裝造型，自己都全程參與討論，而腦海中第一個浮現的畫面，就是自由地開著車奔馳在公路上，因此特別希望把這個意象放進MV中。

不過她因為尚未取得駕照，劇組特別出動大型拖車拖行復古敞篷車拍攝，而導演更親自將自己固定在車外拍攝架上取景，只為捕捉最真實的鏡頭畫面。Ivy笑說，自己雖然不會開車，但拍攝時實在太投入歌曲情緒，一度不小心雙手離開方向盤演出，成為拍攝現場的小插曲。拍攝期間還碰上大雨，所幸天亮前雨勢逐漸停止，團隊最終順利完成拍攝，也留下MV中最珍貴的海岸晨光畫面。

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