擁21張專業證照 健行科大陳昱臺奪技職之光

第21屆全國「技職之光」獎項，全國大學電機系僅2位同學獲獎，其中1位由桃園市健行科技大學電機系多元培力學生陳昱臺獲得，展現技職教育扎實培育成果。校方表示，學校已連續2年獲得技職之光獎項，未來將持續深化技職教育，強化實作與產學接軌，培養更多具備專業能力與競爭力的優秀技職人才。

全國「技職之光」獎為教育部表揚學校長期深耕技職教育，並於國內外重要競賽中展現系統性成果的重要獎項，評選標準涵蓋競賽層級、成果累積、人才培育機制與教育影響力，獲獎門檻極高，競爭激烈。陳昱臺持有21張技術士專業證照，積極研讀電機相關資訊，在評比中奪獎。

陳昱臺表示，能獲得此項榮譽感到十分榮幸，感謝師長的用心指導與學校完善學習資源，技職教育讓自己了解到「實作就是最有力的語言、技術就是最好的證明」，過程雖然辛苦，但是每次突破都更接近夢想。未來也將持續精進專業能力，期望將所學回饋社會。

指導教授蔡懷文指出，全台僅2位學生得獎，陳昱臺有8張乙級執照，去年該獎也是健行的學生獨得，技職之光考驗各職類執照級數及證照張數、專業度，考驗學生在學期間高度自律與學習熱忱，對於證照考試可以持續不斷努力與追求。這次獲獎不僅是對學生努力的肯定，也證明技職教育在培育實務人才上的重要價值。

校方表示，未來將持續深化技職教育，強化實作與產學接軌，培養更多具備專業能力與競爭力的優秀技職人才。