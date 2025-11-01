擁2100萬存款月退俸5萬元 他躺平過日卻為一事「每天活在地獄裡」

首圖：一名老翁退休時雖擁有1億日圓存款跟豐厚退休金，但仍為金錢感到焦慮。（示意圖，photoAC）

許多人在告別職場後，並未妥善規劃退休生活，依舊固守節儉習慣，導致生活單調且心靈空虛，心理壓力反倒日益沉重。日本一名65歲老翁A先生存了1億日圓（約新台幣2100萬元）退休，無房貸負擔，且每月能領取24萬日圓（約新台幣5萬元）的豐厚退休金。可是才退休半年就陷入了情緒低谷，他坦言自己雖「有的是錢和時間」，卻對日常活動感到茫然，甚至因憂慮揮霍積蓄而產生焦灼感，自述「每日如同身處煉獄」。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，A先生憑藉其專業技能與豐富閱歷，順利克服種種考驗，職場上可謂一帆風順。然而，當他卸下工作重擔，應該爽過退休生活時，才短短6個月就碰到難題，過去全神貫注於事業的他，在退休後並無特別的嗜好或興趣，起初他還悠哉躺平過生活，享受悠閒日子，但很快便厭倦這種「無所事事」的日子，認為百般無聊。

他向理財顧問尋求協助，坦言每當思及要動用辛苦累積的一億日圓時，內心便承受著巨大的負擔。當被問及壓力根源，A先生直言，儘管有的是錢跟時間，卻不知該如何善用，內心惶惶不安，「什麼都不做覺得空虛，花錢又覺得浪費，每天都像活在地獄」。雖然他每月開銷30萬日圓（約新台幣6.3萬元）可由退休金24萬日圓（約新台幣5萬元）支付，甚至在68歲後會更充裕，每月可進帳29萬日圓（約新台幣6萬元），看似應該財務自由的他，潛意識中仍被「不能亂花錢」的觀念所束縛。

為協助A先生擺脫苦惱，專家建議他與妻子共同列出「餘生期盼完成的清單」，暫且擱置金錢與現實條件的顧慮。並為每項心願訂定時間表與預算。原本他還猶豫不決，但實際動筆後卻思如泉湧，洋洋灑灑寫下數十項願望清單。專家繼而依據此份清單，為他模擬了各類預期開銷，包括旅遊、生活、房屋修繕、醫療照護以及贈與子孫與遺產分配，並設定了各項目的支出上限。

在完成這項周密的規劃與財務安排後，雖然A先生的可支配的1650萬日圓（約新台幣346萬元）略有縮減，但他卻重新尋回了生活的目標感與內心的平靜，不再被焦慮與空虛感所困擾。專家總結提醒，如果等到退休才開始規劃未來，往往會錯失良機，想要成功開啟人生的新階段，關鍵在於及早制定完善的藍圖，並有條不紊地去實踐，如此才能安享高品質的晚年生活。

