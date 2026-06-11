擁3房+逾5萬坪地！71歲白冰冰「驚人身價」曝光

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娛樂中心／楊佩怡報導

出道53年的演藝圈長青樹白冰冰，不僅在主持、歌唱與表演領域成就斐然，近期更睽違28年再度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」。此外，除了演藝事業外，白冰冰還斜槓冷凍食品副業，不僅善於賺錢，投資眼光也相當準確；光是擁有的不動產就涵蓋了都會區別墅、景觀度假宅以及台東廣達數萬坪的景觀土地，財力極其雄厚。









演藝圈隱形地產大亨！71歲白冰冰「擁3房+逾5萬坪地」身價飆破10億

近日白冰冰睽違28年再度入圍金曲獎「最佳台語女歌手獎」。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

根據《鏡週刊》報導指出，71歲的白冰冰目前正擔綱主持並製作節目《超級冰冰Show》，據了解，她每集節目的主持費約在12萬至15萬元之間，單月收入便逼近百萬元。然而，面對熱愛的演藝工作，白冰冰對於節目品質向來極為要求。為了維持節目水準及豐富的來賓陣容，她常花錢不手軟，甚至不惜將主持費「倒貼」投入製作成本中，展現對演藝事業的極致追求。

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演藝圈隱形地產大亨！71歲白冰冰「擁3房+逾5萬坪地」身價飆破10億

白冰冰早期在林口購置逾300坪的別墅。（圖／長興影視提供）

除了演藝事業收入豐厚，白冰冰在房地產的投資更是大有斬獲，名下資產遍及全台。早年在新北市林口區購入的4層樓透天別墅，占地超過300坪，內部裝潢奢華如皇宮，目前市價估計高達6億元。近年購入新竹的百坪峨眉湖景觀宅，坐擁無敵湖光山色，是她平時度假、修身養性及接待貴賓的重要據點。此外，白冰冰還在台東成功鎮坐擁約4萬7千坪的廣闊土地，可俯瞰三仙台絕美海景。該地市值粗估上億元，更曾傳出開價約2.4億元尋求買家。

演藝圈隱形地產大亨！71歲白冰冰「擁3房+逾5萬坪地」身價飆破10億

據了解，白冰冰擁有的資產相加總計逾10億元。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

身兼主持、製作人與投資人的白冰冰，透過長年累積的演藝收入與房地產增值，早已跳脫單純的藝人身分，晉升為坐擁數處奢華宅邸的資產家。雖然個人情感生活簡樸，但這份粗估超過10億元的財富版圖，也讓她成為演藝圈內公認的理財贏家。

原文出處：演藝圈隱形地產大亨！71歲白冰冰「擁3房+逾5萬坪地」身價飆破10億

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